Condenan a 39 años y 10 meses a Margareth Chacón por asesinato del fiscal Marcelo Pecci

En la tarde de este jueves, una juez de Cartagena condenó a 39 años y 10 meses de cárcel a Margareth Chacón, por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en una playa de Cartagena.



(Le dejamos: Papa caliente entre Inpec y Fiscalía por tutela del padre de niños rescatados en selva)

Chacón recibió el monto de la pena desde la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, adonde llegó en enero del año pasado desde El Salvador.



Para el despacho, esta mujer es la responsable de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En la decisión, la juez declaró el comiso definitivo de la camioneta de Chacón, que sirvió para movilizarse durante la planeación del crimen del paraguayo el 10 de mayo de 2022.



(Puede ver: Margareth Chacón es condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci)

Facebook Twitter Linkedin

Margareth Chacón fue expulsada de El Salvador para afrontar la justicia colombiana. Foto: Andrés Sandoval / Fiscalía

Frente a este punto, los hermanos Ramón Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos aceptaron haber conformado el entramado ilegal para matar al fiscal, y por ende los sentenciaron a 25 años y 6 meses de prisión.



"Se acreditó que la señora Chacón Zúñiga, dentro del plan criminal que logró el asesinato del ciudadano Marcelo Pecci, realizó acciones labores de planeación, coordinación, actividades operativas, financieras y logísticas que permitieron llevar con éxito el mismo, usando para tales fines armas de fuego, de las cuales no tenía permiso de la autoridad competente para su porte", leyó la juez.



(Le dejamos: Esta es la acusación contra reconocido cirujano procesado por la muerte de una paciente)

Facebook Twitter Linkedin

Con esta foto, la pareja anunció minutos antes del crimen que iban a ser padres. Foto: Archivo Particular

En el asesinato de Pecci -que se planeó en inmediaciones a una plaza de mercado de Medellín- participaron varias personas que fueron procesadas -siete condenas- por la justicia, y una de ellas es Francisco Luis Correa Galeano, pieza clare para la Fiscalía en este hecho. Incluso, su testimonio fue utilizado por el fiscal Mario Burgos en el caso contra Margareth Chacón.



Sobre eso, Chacón indicó hace unas semanas en la audiencia de sentido de fallo "que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse".



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: