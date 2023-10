Marcelo Pecci: Dos hermanos revelarían quiénes ordenaron el crimen del fiscal paraguayo

El crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci podría abrir un nuevo capítulo luego del interrogatorio que rindió el procesado Francisco Luis Galeano ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 6 de octubre, así como una afirmación que hicieron dos hermanos condenados por este asesinato.



Quien habló de lo que podría venir es el fiscal Mario Burgos. Este martes, desde el búnker de la Fiscalía, indicó que en juicio oral, Francisco Luis Galeano dijo que él tuvo conocimiento por información de una tercera persona de cierta información relacionada al caso.



"¿Qué información? Ramón Emilio y Andrés Felipe (los condenados). ¿Qué quieren ellos? Que toda la teoría de la Fiscalía sea exculpatoria para Margareth, que si es así y la dejan en libertad, de inmediato ellos revelan las personas que ordenaron el crimen de Marcelo Pecci", contó el fiscal a cargo del caso.

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, narcos que coordinaron el crimen de Pecci Foto: Fiscalía

Ante esto, Burgos dijo que tienen ciertas ficciones jurídicas, aclarando que no pueden renunciar a la persecución penal de Margareth Lizeth Chacón, cuando hay elementos tan sólidos que la comprometen, como que ella entregaba plata y prestó su camioneta para que otros implicados se movilizaran.



El funcionario del ente acusador también habló de que están corroborando la información bajo el complemento del interrogatorio que dio Francisco Luis Correa Galeano, judicializado por este crimen que ocurrió el 10 de mayo del año pasado en un hotel de Cartagena.

El expresidente salpicado

Ese interrogatorio fue importante porque, tal como lo reveló EL TIEMPO, resultó salpicado el expresidente de Paraguay Horacio Cartes.



El expresidente paraguayo Horacio Cartes y el exfiscal Marcelo Pecci. Foto: Archivo particular

"En el evento de que encontremos evidencia suficiente nos lleve al convencimiento pleno de compulsar copias respectivas a Paraguay, lo tenemos que hacer. De lo contrario, si solamente se queda en un dicho de Correa Galeano, las autoridades paraguayas tendrán toda su función investigativa en aras de corroborar esos aspectos, de establecer si esa información dada por intermedia persona, que a Correa no le consta, pues ellos podrán corroborarla", indicó Mario Burgos.



Ahora, frente a si la Fiscalía llamará a Ramón Pérez Hoyos y Andrés Pérez Hoyos para que amplíen alguna versión, Burgos resaltó que él tiene competencia para hacerlo, aunque recalcó que puede que los hermanos se nieguen a responder. "¿Por qué? Porque ellos ya están condenados, y no tendrían que su información sea valorada frente a cualquier otro beneficio, por consiguiente ellos no están en la obligación".

Y añadió que "en la otra sesión de juicio oral, a llevarse a cabo los 18 y 19 de octubre en Cartagena, van a exponer los testimonios de los hermanos Pérez Hoyos en favor de la señora Margareth Lizeth Chacón, ellos van a romper su silencio, y por consiguiente voy a impugnar su credibilidad".



En toda su declaración, el fiscal del caso resaltó que todo lo que Francisco Luis Correa ha dicho se ha corroborado, en cuanto a lo que él conoció directamente frente a este crimen.

Con esta foto, la pareja anunció minutos antes del crimen que iban a ser padres. Foto: Archivo Particular

¿Quiénes son los hermanos Pérez Hoyos?

El pasado 3 de mayo, un juzgado de Cartagena condenó a 25 años y seis meses de cárcel a los hermanos Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes confesaron haber financiado y estructurado del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.



La sentencia fue por los delitos de homicidio agravado y porte de armas agravado, pues el ente acusador demostró que ambos fueron los que buscaron a Francisco Luis Correa Galeano para matar al paraguayo, quien estaba de luna de miel en Colombia junto a su esposa. A Correa fue a quien le entregaron 1.500 millones de pesos para el crimen, los cuales se pasaron en las ciudades de Medellín y en Cartagena.



Finalmente, en este proceso fueron mencionados Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta y Wender Scott Carrillo, Marisol Londoño y su hijo, quienes habrían tenido tareas distintas para participar del crimen que se dio en la playa, en pleno hotel de la capital de Bolívar.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

