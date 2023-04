Este viernes se desarrolló una audiencia en la que se conocieron avances del principio de oportunidad que negocia con la Fiscalía Francisco Luis Correa Galeano, considerado el cerebro en Colombia del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en una playa de Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022, mientras estaba en luna de miel con su esposa.



Por los hechos ya fueron condenadas cuatro personas y avanzan los casos contra otras más como Correa Galeano, quien viene trabajando en conseguir un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que lo salvaría de ser procesado penalmente.



Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Baru. (Foto de archivo). Foto: Daniel Duarte. AFP

En la audiencia de este viernes trascendió que está prácticamente sellada la colaboración que le garantizaría a Correa Galeano beneficios judiciales, pero será en una diligencia citada para el 17 de agosto que la Fiscalía y la defensa del hombre oficialicen el acuerdo.



Por ahora, se ha conocido que él fue quien delató a los hermanos narcotraficantes Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, capturados en enero de este año y quienes aceptaron posteriormente los cargos de homicidio agravado y porte de armas.



De acuerdo con la investigación, estos hermanos pasaron por grupos criminales como 'los Paisas' y 'los Rastrojos', y según le dijo Correa Galeano a las autoridades, ellos lo contactaron en Medellín para que coordinara el homicidio de Pecci, para lo cual le ofrecieron 1.500 millones de pesos.



La confesión contra los hermanos Pérez Hoyos

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, narcos que coordinaron el crimen de Pecci Foto: Fiscalía

Según ha expuesto la Fiscalía, en cuatro reuniones de interrogatorios, rendidas el 4, 7 y 30 de junio y el 13 de julio de 2022, Correa Galeano entregó detalles de cómo fue la articulación del crimen.



Él y las cuatro personas que ya están condenadas fueron capturadas el 2 de junio de 2022, todos excepto Correa aceptaron cargos, pero él manifestó su intención de llegar a un principio de oportunidad y en distintos interrogatorios reveló a las autoridades información de los demás partícipes del crimen que para entonces estaban libres, así como detalles sobre la planeación, coordinación y ejecución del homicidio.

Por ejemplo, en el interrogatorio del 4 de junio le contó a los investigadores que el 30 de abril de 2022 recibió una llamada telefónica de Ramón Emilio Pérez Hoyos y le dijo que habría un “trabajo” para hacer.



“Para el día 2 de mayo Ramón me citó en Medellín en el centro, él ese día me comentó que había una vuelta para matar un fiscal paraguayo, me dio el nombre que era el fiscal Marcelo Pecci porque el man se la tenía montada al patrón de ellos”, se lee en documentos del interrogatorio.

Aparte de uno de los interrogatorios que rindió Francisco Luis Correa. Foto: Captura de pantalla.

También le contó a las autoridades que Ramón Pérez Hoyos, a quien conoció cuando hicieron parte de ‘los Rastrojos’, le ofreció por este crimen 1.500 millones de pesos como pago, más 100 millones adicionales para viáticos y gastos de la actividad criminal. Sin embargo, aseguró que al final solo recibió 900 millones de pesos.



Además brindó detalles de las reuniones que tuvo con Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos y de cómo fue que él comenzó a contactar a los autores materiales del crimen, a quienes les hizo un primer pago antes de trasladarlos a Cartagena.



Aparte de uno de los interrogatorios que rindió Francisco Luis Correa. Foto: Captura de pantalla.

En el interrogatorio del 7 de junio de 2022 Francisco Luis Correa Galeano entregó más detalles sobre los hermanos Pérez Hoyos y contó que Ramón Emilio militó en las filas del grupo ilegal armado conocido como ‘los Rastrojos’ o ‘los Paisas’, en el cual era conocido con el alias de Esteban.



Así mismo, refirió que en 2009 Ramón Emilio fue capturado por la Policía y en 2010, el mismo Correa Galeano fue detenido y llegaron a compartir tiempo juntos en la cárcel Las Mercedes, de Montería (Córdoba), en donde se volvieron cercanos.



También explicó que el crimen y la orden de matar a Pecci se cuadró en un billar en el centro de Medellín, y comenzó a entregar más detalles sobre los hermanos Pérez Hoyos, como sus relaciones familiares y propiedades, entre esas una camioneta Toyota TXL de placas IWV 738 que las autoridades pudieron luego rastrear y con ello reconstruir una línea de tiempo de las movidas de los hermanos.



Así mismo, refirió los múltiples encuentros y conversaciones que tuvo con ellos en Cartagena y en Medellín antes y después del crimen. De hecho, contó que los hermanos viajaron a Cartagena y estuvieron allí el mismo día de los hechos, supervisando las cosas, y que al final incluso lo felicitaron por llevar a cabo el "trabajo".



Otro detalle que entregó a las autoridades fue el decir que cada uno de los partícipes en el crimen en algún momento hizo labores de localización de la víctima y que se basaban de las publicaciones que hacía la esposa de Pecci en sus redes sociales.



Margareth Lizeth Chacón Foto: Suministrada

En los documentos de investigación de la Fiscalía también hay seguimientos de las rutas que habrían tomado los hermanos para llegar a Cartagena, registros de peajes, cámaras viales, así como recibos de los hoteles y restaurantes en donde se hospedaron y comieron.



Del mismo modo, en el interrogatorio del 13 de julio de 2022 Francisco Luis Correa habló de una reunión que tuvo el 8 de mayo de 2022, dos días antes del homicidio, con Ramón, Andrés y “la mujer de Andrés”, identificada como Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, también capturada por los hechos.



“Allí estábamos hablando de la coordinación para matar al fiscal y ya estaban preocupados porque no se había hecho nada y entonces la mujer de Andrés dijo que teníamos que estar pendientes porque esos viajes son de 5 o 6 días y ya debe estar que se va”, le contó a la Fiscalía.



Como parte de la investigación de la Fiscalía también se hizo un monitoreo a las cuentas bancarias de los investigados y se observó, por ejemplo, que entre el 7 y el 10 de mayo de la cuenta de Andrés Péres Hoyos se realizaron retiros por 39’000.000 de pesos, el día 10 de mayo, horas después de los hechos, se hizo el retiro más grande por 20’000.000 de pesos.

Seguimiento por cámaras de seguridad a Ramón Emilio Pérez Hoyos, implicado en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Foto: Captura de pantalla

Todo esto, sumado a los datos de encuentros, fechas y movimientos que entregó Francisco Luis Correa se convirtió en insumos valiosos de la investigación del ente acusador.



Por ejemplo, los datos que proporcionó sobre los continuos viajes de Andrés Felipe Pérez Hoyos a varios países para cuadrar rutas de narcotráfico sirvieron para rastrear sus movimientos y se pudo establece que él registra 53 movimientos migratorios (salidas del país) y su compañera, Margareth Chacón, registra 155 movimientos. Los viajes eran a países como Venezuela, Panamá, España, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, México, Guatemala, Curazao, Antillas Neerlandesas, Costa Rica, República Dominicana y, muchos de los viajes tanto de Chacón como de Pérez eran a El Salvador, donde según el testimonio Andrés vivía.



Además, Correa refirió en uno de los interrogatorios una reunión que tuvo el 2 de junio de 2022, el mismo día de su captura, con los hermanos Pérez Hoyos en un restaurante en el barrio Laureles, de Medellín, y dijo que luego de esto, Ramón compró un arma traumática en una tienda cercada, todo lo cual luego pudo ser verificado con registros videográficos de cámaras de seguridad.

