La cantante bonaverense Marbelle ya ha sido denunciada en dos ocasiones por los trinos que ha publicado en su cuenta personal de Twitter en los que evoca imágenes o comparaciones racistas en contra de la candidata vicepresidencial Francia Márquez.



En el trino que ya eliminó Maureen Belky Ramírez, el nombre de nacimiento de la cantante, expresa que Gustavo Petro y Francia Márquez eran ‘El Cacas’ y ‘King Kong’ respectivamente. Sin embargo, la comparación de Márquez con un gorila fue considerada como racista.

Históricamente se ha comparado a las personas afrodescendientes con animales como acto de racismo en su contra. Por eso, y por otros actos de discriminación, la Ley 1482 del 2011 modificó el Código Penal y reconoció en los artículos 134B y 134C el delito de discriminación por motivos raciales.



Por este motivo, la publicación de Marbelle en Twitter podría llevarla a pagar hasta tres años en prisión por hacer comentarios discriminatorios.



Bantú Ashanti, director del colectivo de abogados Justicia Racial, denunció por discriminación a Marbelle, detalle que constató en redes sociales en donde compartió el texto completo de la denuncia.



“Denunciaremos a Marbelle, vamos a hacer que las vidas de la gente negra importen también en nuestra sociedad”, explicó el excandidato a la Cámara por el movimiento ‘Soy porque somos’.



Además de Bantú Ashanti, el senador del Pacto Histórico Roy Barreras también interpuso una denuncia en contra de la cantante de música popular. Ante los señalamientos por la discriminación expresada en los trinos, y las consecuentes denuncias, Marbelle contestó en su cuenta de Twitter.

Radicada denuncia en contra de la ciudadana Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbell, por promover, instigar actos de racismo y odio constitutivos de hostigamientos en contra de @FranciaMarquezM y el pueblo afrocolombiano.

Señores @FiscaliaCol hagan su trabajo. pic.twitter.com/vCGh74mNe8 — Alí Bantú Ashanti 301 (@bantuashanti) March 30, 2022

“Aquí estaré con mi frente bien en alto, atenta a lo que la ley requiera de mí. Con la tranquilidad que usted y el futuro candidato jamás tendrán”, escribió en respuesta a una publicación de Roy Barreras en la que muestra la denuncia que interpuso.



Marbelle no ha pedido perdón por sus comentarios, y hasta continuó usando epítetos ofensivos en contra de los candidatos a la Presidencia del Pacto Histórico.



En otro trino como respuesta a que le cuestionaran las expresiones de racismo, aun siendo oriunda de Buenaventura, dijo: “Orgullosamente nací en Buenaventura, eso no quiere decir que la señora Francia me tenga que agradar. Ese par de monstruos, ni de cerca”.

Orgullosamente nací en Buenaventura … eso no quiere decir que la señora Francia me tenga que agradar … ese par de monstruos , ni de cerca ! https://t.co/J0yOROfg4K — MARBELLE (@Marbelle30) March 28, 2022

Ahora queda pendiente que se emita un fallo sobre las denuncias que fueron interpuestas en contra de Marbelle y saber si con sus comentarios, en efecto, estaba incumpliendo la ley.

