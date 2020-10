Cruzada contra aberrantes casos de maltrato animal

Un cementerio en el que se encontraron los restos de 43 gatos en el sector Las Tres Cruces del barrio Belén de Medellín y el aberrante caso en el que un soldado desmembró a un perro en Tuluá, Valle, son las dos más recientes investigaciones que adelanta un grupo élite de la Fiscalía creado a finales del año pasado.



En ambos casos, los peritos del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) realizaron la recuperación de los cuerpos y avanzan en las labores de investigación para solicitar audiencias de imputación de cargos.

El grupo, coordinado desde la sede del búnker de la Fiscalía en Bogotá y que cuenta con 130 personas, entre investigadores y peritos, tiene 1.877 casos en indagación, 45 procesos ya en juicio contra personas vinculadas a maltrato animal, 33 solicitudes en proceso de audiencia de imputación de cargos y ya ha logrado 35 sentencias condenatorias.



Los casos por maltrato animal hacen parte de los delitos priorizados en la Fiscalía General al considerar que los animales son sujetos de especial protección.



El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que el ordenamiento jurídico colombiano ha avanzado en esta tendencia. “La protección de los animales ya no solo es un deber de jerarquía constitucional, el maltrato animal es hoy un delito consagrado en el Título XIA del Código Penal Colombiano, que reglamenta las conductas contra la vida, integridad física y emocional de los animales, y debe ser investigado y sancionado”, dijo.

Incluso el grupo ha progresado en la construcción de perfiles sicológicos de los procesados por ese tipo de delitos para entender mejor el fenómeno del maltrato animal en el país y avanzar en la individualización y judicialización de los responsables.



Han detectado casos que van desde conductas asociadas a intolerancia, pasando por personas que sienten satisfacción generando daño a los animales.

Casos judicializados

Uno de los casos que más generó indignación fue el del perro Thor, que fue agredido con un arma de perdigones en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en hechos registrados el 25 de febrero. La cabeza del perro terminó con varios impactos que finalmente lo dejaron ciego.



El 15 de julio del 2020, la Fiscalía realizó formulación de imputación contra el presunto agresor, que no aceptó cargos, por el delito de maltrato animal agravado ante el juzgado 1.º penal municipal con función de control de garantías de Zipaquirá.



La investigación siguió y el 15 de septiembre, con nuevas evidencias, se radicó escrito de acusación. La Fiscalía está a la espera de que el juzgado fije fecha para la audiencia de formulación de acusación. Una asociación privada se encargó de la recuperación de Thor, que fue entregado en adopción.



En otro de los casos investigados por los fiscales de Gelma se judicializó el maltrato de una yegua llamada Gitana. Según la investigación, el 18 de septiembre, en una finca de la vereda Oasis Alto del municipio de Planadas en el Tolima, Arley Dimas Tapiero comenzó a lanzarle piedras a Gitana, propiedad de José Fenner Espinilla Medina, golpeándole las extremidades y la cabeza, y al parecer la punzó con una vara en el ojo derecho, lo que le causó traumatismo con rotura del globo ocular, pérdida del humor vítreo y, como consecuencia de la lesión, pérdida funcional del ojo derecho. El animal quedó sin visión por ese ojo.



La Fiscalía le imputó cargos al presunto responsable de los hechos, que no se allanó a estos, y está pendiente de presentar el escrito de acusación ante el juez del caso.

Los fiscales del Gelma adelantan otras investigaciones por denuncias ciudadanas o reportes conocidos a través de redes sociales de animales sometidos a trabajos sin descanso que los han llevado a la muerte, perros obligados a consumir alucinógenos o que han recibido aberrantes golpizas que los han dejado gravemente heridos.

Desde mi llegada a la Fiscalía asumí el tema del maltrato animal y el fortalecimiento del grupo como prioritarios. Gelma es la posibilidad de actuar en el marco de la ley FACEBOOK

‘Este no es un delito menor ni es un tema irrelevante’

El fiscal general Francisco Barbosa, aseguró en entrevista con EL TIEMPO, que una de sus prioridades y bandera es la defensa de los animales, al ser considerados seres sintientes.

¿Qué tan importante es el tema del maltrato animal?

​

La defensa y protección de los animales es unos de los debates en términos de derecho constitucional y penal que más han avanzado en las primeras décadas de este siglo, que pasó de ser una postura ideológica en términos de consideración moral a ser una demanda social. Los animales son seres sintientes y cobran un papel más relevante en la sociedad, es clave que se entienda que maltratar un animal es un delito, no uno menor, no un tema irrelevante, es síntoma de una sociedad indolente, y se debe trabajar por erradicarlo.



¿Cuál es el papel de Gelma?

​

Desde mi llegada a la Fiscalía asumí el tema del maltrato animal y el fortalecimiento del grupo como prioritarios. Gelma es la posibilidad de actuar en el marco de la ley a través de un grupo interdisciplinario en las diferentes regiones con la capacidad de ejercer la acción penal en todo el país para castigar el maltrato animal y ejercer una acción disuasiva. Quien maltrata un animal debe ser sancionado tanto penal como socialmente, por ello también, a través de nuestras acciones de comunicación, visibilizamos los casos y le planteamos la reflexión a la ciudadanía sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales. Lo que le sucede a un animal hoy, el día de mañana puede escalar hacia otros miembros de la sociedad y es lo que se llama violencias interrelacionadas.



¿Qué significa la defensa de los animales como seres sintientes?

​

Es un imperativo moral, y una convicción que me ha acompañado toda la vida. Los animales nos ayudan a reconocernos como humanos, a ser más sensibles, empáticos y solidarios. Una sociedad que respeta y cuida a los animales es una sociedad que defiende la vida y tiene mejores índices de convivencia.



JUSTICIA

