Magistrado niega la libertad del exsenador Richard Aguilar

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Luis Enrique Bustos negó la libertad del exgobernador y exsenador Richard Aguilar, privado de su libertad por decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El 19 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le remitió a la Fiscalía el expediente en curso contra el exgobernador de Santander, al considerar que, luego de su renuncia al Congreso, perdió competencia para seguir tramitando la investigación por posibles irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015, cuando lideraba el departamento.

Aguilar fue detenido el 27 de julio en horas de la noche por orden de la Sala de Instrucción que consideró que de permanecer libre era inminente una afectación al proceso de investigación en curso. Al día siguiente, el político renunció al Congreso.



La defensa pidió la libertad del procesado, petición a la que se opuso la Fiscalía y que fue respaldada por la Procuraduría.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá señaló que la renuncia al Congreso no implica que el procesado pueda elegir su juez o buscar unas mejores condiciones en su proceso.



Añadió que al pasar el proceso de la Corte a la Fiscalía, no se pierden los efectos de la indagatoria realizada a Aguilar en el mes de junio. El magistrado consideró que no hay evidencia de que en esa diligencia se hubieran cometido irregularidades o afectado los derechos del procesado.



Igualmente señaló que con la transición del proceso de un sistema a otro se mantienen en firme las decisiones adoptadas inicialmente. Sostuvo que la privación de la libertad la adoptó un funcionario idóneo que tenía en ese momento la competencia del proceso.

"No resultaría razonable y menos proporcionado que con la renuncia del procesado decaigan las decisiones adoptadas inicialmente", indicó el magistrado.

