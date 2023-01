Luego de ser aplazada el año pasado, este jueves se realizó la audiencia de imputación de cargos en contra del magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera.



Los cargos que le leyó el fiscal del caso conducen a tres delitos (dos por prevaricato por acción y uno por fraude procesal) porque presuntamente, desde su cargo como magistrado, tramitó una tutela para favorecer irregularmente a terceros, en una disputa por una herencia entre el excongresista Gabriel Acosta y su esposa, Sofía Acero de Acosta.



Tras la intervención del ente acusador en la que recordó los hechos por los cuales le comunicó al procesado el motivo de la diligencia, la palabra la tomó Mola Capera para subrayar que es inocente.



En efecto, declaró que no aceptaba los cargos porque estaban "basados en errores", anotación a la que el magistrado Jaime Velasco, del Tribunal Superior de Bogotá y quien condujo la audiencia, le indicó que no venía al caso.

Imputación al magistrado Jorge Eliércer Mola Capera. Foto: Pantallazo tomado de la Rama Judicial

Después de escuchar que no se allanó a los delitos leídos por la Fiscalía, el togado Velasco declaró formalmente la imputación en contra de Jorge Eliécer Mola Capera, "así mismo se le recuerda al hoy imputado que durante los siguientes seis meses a imputación, no podrá enajenar bienes sujetos a registro, a no ser que antes de ello haya un pronunciamiento de fondo por su inocencia".



Este caso viene desde 2020, cuando se presentó una llamada "tutelatón" por parte de miembros de la familia Acosta -interesados en la puja por la herencia- que precisamente recayó siempre en el despacho de Mola Capera, algo que despertó alarma en las autoridades judiciales.



En efecto, la Fiscalía General de la Nación le abrió un expediente tras reparar las tutelas que recibió el magistrado 16 de diciembre de 2016, que suspendió una medida cautelar dentro de un proceso civil de Ivonne Acosta contra sus familiares; y otras dos del 24 de octubre y 7 de noviembre de 2017, que suspendieron audiencias en el proceso penal entre ella y sus parientes.



Al término de la audiencia, el magistrado Velasco resaltó que los reparos que tenga la defensa o el procesado a la imputación podrán darse a conocer cuando se presente una acusación formal.



