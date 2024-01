'Tiene que morir en prisión': habla madre de fiscal Pecci tras pena de Margareth Chacón

Maricel Albertini, madre del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022, dijo este martes que espera que Margareth Lizeth Chacón Zúñiga reciba la máxima condena a prisión por parte de un juzgado colombiano que la encontró responsable dentro del proceso por el crimen de su hijo.



"Pedimos lo máximo. Ojalá que se dé realmente, ya que ella nunca colaboró para nada", dijo Albertini al canal de televisión GEN, sobre una audiencia encabezada este lunes por una juez de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.



Ella tiene que sufrir, le tiene que doler, tiene que sufrir hasta la muerte esta mujer. Tiene que sufrir, así como nosotros estamos sufriendo FACEBOOK

La Fiscalía de Colombia informó el lunes que una juez de conocimiento de Cartagena "emitió sentido de fallo condenatorio" en contra de Chacón y la declaró "responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones" en la causa por el asesinado de Pecci.



La pena está pendiente de hacerse pública.



"Ella no pensó que le mató a un hijo de otra familia", cuestionó Albertini, quien lamentó que el "hijito" de Pecci -quien nació luego del asesinato del fiscal- "no tuvo la chance de conocer a su papá".



"Ella tiene que morir en la cárcel", subrayó.



"Ella tiene que sufrir, le tiene que doler, tiene que sufrir hasta la muerte esta mujer. Tiene que sufrir, así como nosotros estamos sufriendo", agregó la madre de Pecci, en otra parte de la entrevista.

Margareth Chacón y su captura en El Salvador. Foto: Policía El Salvador

Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, donde el funcionario paraguayo viajó con su esposa, Claudia Aguilera, para pasar la luna de miel.



Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, Chacón asistió a por lo menos cuatro reuniones entre el 5 y el 8 de mayo de 2022, en las que se "definieron detalles de logística, traslado y financiamiento del asesinato" de Pecci.

A la reunión de Cartagena acudió en una camioneta de su propiedad junto a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes ya reconocieron su responsabilidad en el crimen y se les impuso una condena de 25 años y seis meses de prisión.



Maricel Albertini durante homenaje a su hijo Marcelo Pecci. Foto: Nathalia Aguilar. EFE

"Las pruebas dicen que realmente ella es la que hizo todo esto, organizó todo. Es más, ella es la que sabe quién dio la orden acá en Paraguay ", señaló Albertini.



Sin embargo, consideró que Chacón y su familia están bajo amenaza, razón por la cual no se declaró culpable o no brindó información para obtener una reducción de la condena.



"Yo creo que si ella abre la boca, le van a matar a su hijo, no sé, a ella misma también", afirmó la mujer, quien admitió que siempre tuvieron la esperanza de que Chacón hablara, pero "lamentablemente no ocurrió".



EFE

