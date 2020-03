'Macaco', tercer exjefe para que podría entrar a la JEP como tercero

Los delitos de narcotráfico de Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’, exjefe paramilitar que comandó el Bloque Central Bolívar, no son de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo decidió la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia al rechazar el sometimiento pedido por Jiménez

La Sala dijo que este delito, cuya comisión se extendió hasta el año 2007, según la justicia de Estados Unidos, no se realizó con ocasión del conflicto sino con fines de enriquecimiento personal.



Sin embargo, como ha sucedido en otros casos de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), todavía está abierta la puerta para que se estudie si se le acepta como tercero civil en el conflicto. Esto, debido a que Jiménez afirmó en su solicitud que antes de entrar a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), financió y auspició organizaciones paramilitares desde un rol de no combatiente.



Por esta razón, la Sala considera que ‘Macaco’ debe acreditar que cumple las condiciones para ser aceptado como tercero en el conflicto, solamente por conductas que haya cometido entre 1990 y 1996, periodo en el que se habrían adelantado esas acciones de financiamiento y auspicio de grupos paramilitares.



La JEP aclaró que el hecho de que ‘Macaco’ corrija la petición que hizo y suscriba un acta de sometimiento no significa que vaya a ser aceptado por esa justicia, sino que asume el estudio de esa solicitud únicamente en esos términos.



Además, ‘Macaco’ tendrá que proponerle a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas un compromiso “concreto, claro y programado” sobre los derechos de las víctimas a verdad plena, reparación integral y no repetición.



El 2 de diciembre del 2014, la sala especializada de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá expulsó a Jiménez de Justicia y Paz debido a que, como se comprobó con el proceso por narcotráfico que llevó a la extradición del exjefe paramilitar a Estados Unidos, pese a que la desmovilización de las autodefensas fue en 2005, este participó de actividades de envío de narcóticos a ese país hasta, por lo menos, septiembre de 2007.



Por esos hechos fue condenado a 396 meses de prisión en 2011 por un tribunal del Distrito Sur de Florida. Estos mismos hechos fueron usados por la JEP como argumento para rechazar el sometimiento de ‘Macaco’, en tanto no cumple la condición personal (pues la JEP no puede juzgar a paramilitares), ni la material (pues el narcotráfico no es un delito cometido con ocasión del conflicto armado, al menos en este caso).



Sin embargo, en el tercer numeral de la decisión, la JEP asume el estudio del sometimiento de Jiménez como tercero, proceso en el cual, al igual que Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, tendrá que demostrar su participación como tercero civil, pero no podrá esperar que la JEP asuma ningún otro delito. Es decir, aquellas acciones que cometió como paramilitar siguen siendo de competencia de la justicia ordinaria.



Para el caso de ‘Macaco’, la JEP tuvo en cuenta el relato que este dio a Justicia y Paz sobre los años anteriores a 1997, cuando ingresó de lleno a la estructura paramilitar. Este contó que antes de esos años fue víctima de las guerrillas en varias regiones del país y que, ante la falta de respuesta de las autoridades, decidió tomar las armas.



Tras colaborar con la justicia de Estados Unidos, la condena de ‘Macaco’ se redujo considerablemente y a mediados del año pasado, en julio, regresó al país. Ya en Colombia, fue recapturado, pues al haber sido expulsado de Justicia y Paz perdió los beneficios penales como pagar máximo 8 años de prisión.



Aunque ‘Macaco’ ha sido considerado uno de los narcotraficantes ‘puros’ que integraron las AUC, y de hecho sostuvo el funcionamiento del Bloque Central Bolívar en buena parte en esas rentas ilegales, en su solicitud como tercero del conflicto presenta un argumento político, pues asegura que se convirtió en paramilitar para combatir a las guerrillas comunistas del país.



