Más 'exparas' dicen estar dispuestos a ir a Comisión de la Verdad

"Me uno al llamado de que el país y las víctimas del conflicto conozcan públicamente, de viva voz, de manera directa, la verdad de lo sucedido".



Este es un fragmento de una carta enviada por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exparamilitar y narcotraficante, a Álvaro Leyva, en la cual manifiesta su intención de aportar con verdad al proceso de reconciliación del país.

'Macaco' asegura que al asistir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -justicia que no ha decidido si lo acepta como compareciente- contará verdades que justifican que intención de ser aceptado en esa justicia.



Aseguró que Justicia y Paz, jurisdicción de la cual fue expulsado por traficar drogas después de la desmovilización, "no fue un sistema idóneo para dar a conocer la verdad plena, mucho menos para satisfacer los derechos de las propias víctimas".



Por esto, dice, se pone "a las órdenes del país y en manos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", del que hacen parte la JEP y la Comisión de la Verdad. "Quiero que se me escuche, quiero que en la JEP se conozca todo lo que me consta y de lo cual fui autor", agrega.



(Lea también: 'Jorge 40' llegó este lunes al mediodía a Colombia)



Según 'Macaco', quien envía su carta desde la cárcel La Picota, donde está recluido tras ser deportado de Estados Unidos, no busca "venganza ni daño para nadie así la sociedad colombiana esté llena de cómplices de la violencia". Asegura que asume su responsabilidad como victimario.



""Acepto la iniciativa de efectuar presentaciones ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en compañía de otros antiguos combatientes así se trate de acérrimos enemigos en otras épocas", señala la misiva. Esto "explicaría y aclararía y mucho la visión de lo sucedido", dijo.



A Jiménez se suma Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, quien pasó por el Ejército Popular de Liberación (Epl), las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y, finalmente, el 'clan del Golfo'. "En Colombia la verdad produce más miedo que las armas", asegura en su carta.



Alias Nicolás ofrece explicar cómo terminó en el 'clan del Golfo', y adelanta que fue por indicación de Vicente Castaño que se rearmaron en Urabá para proteger sus vidas, pues tras la desmovilización paramilitar "fueron asesinados más de 3.000 desmovilizados de las Auc".



"Estoy dispuesto a comparecer solo y con ellos (Salvatore Mancuso, Rodrigo Londoño, entre otros) ante la Comisión de la Verdad para relatar públicamente, de viva voz, la verdad sobre el conflicto. Pienso en las víctimas. Les pido perdón. Asumo desde ya públicamente la responsabilidad que me corresponde", señala al concluir su carta.



(Además: JEP llama a versión a diez mandos medios de Farc por caso de secuestro)



Otra carta recibida por Leyva fue enviada también desde la Picota por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. También la firman su hermano, Nelson Buitrago, y su padre, Héctor José Buitrago Rodríguez, reclusos en la cárcel de Cómbita, Boyacá.



Estos fueron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare que, aseguran, no hicieron parte de las Auc. "Nuestras acciones fueron recias en una vasta extensión del territorio nacional en la que el Estado colombiano por acción o por omisión fue nuestro cómplice, así como otros y otras más nos auspiciaron, impulsaron y colaboraron", asegura la carta.



(También le sugerimos: El plan retorno de los exjefes de la mafia narcoparamilitar)



Ellos aseguran que también aspiran a comparecer ante la JEP y que se han reunido con funcionarios de la Comisión de la Verdad.



"Mi padre, mi hermano Nelson y yo estamos listos a presentarnos ante la Comisión de la Verdad en compañía de otras agrupaciones o individuos que hicieron parte del conflicto de izquierda o de derecha, civiles, militares, agentes del Estado e igualmente compareceríamos por separado, pero de cara al país, de frente", señala la carta.



Finalmente, se comprometen a buscar a otros exguerrilleros y exparamilitares, así como agentes del Estado "para convertir en realidad lo afirmado acá. En lo personal estamos listos".



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com