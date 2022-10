El proceso judicial contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca por los comentarios racistas que hizo contra la vicepresidenta Francia Márquez tiene otro aparte con el llamado que la Fiscalía le hizo al secretario del Partido Comunista.



La notificación se le hizo a Jayme Caycedo Turriago, secretario general desde hace años del Partido, y quien hizo parte de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO). Su vínculo a este caso se da por las fuertes palabras que Rubiano lanzó contra la colectividad.



(Puede leer: Esperanza Castro: Fiscalía abrió investigación por comentarios a Francia Márquez)

Y es que en uno de los dos videos que fueron grabados el pasado 26 de septiembre en plena marcha contra el gobierno de Gustavo Petro, Luz Fabiola dijo que "con un comunista no hay que pelear, un tiro en la mula y pa'l río”. Ese sería el motivo por el que el ente acusador llamó a Caycedo Turriago.

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Foto: PCC

Sobre este episodio, en la grabación se ve a la procesada sacando pecho de la gestión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República, subrayando que le faltó tiempo en el puesto. Seguido a ello remató con la frase "y que viva Carlos Castaño".



(Puede leer: Luz Fabiola Rubiano: este día la imputan por insultos a Francia Márquez)



En diálogo con EL TIEMPO, Jaime Caycedo confirmó que la Fiscalía ya los citó luego de que interpusieron una denuncia contra la señora.



"Nosotros hemos puesto una demanda distinta, adicional si se quiere a la que puso la vicepresidenta, porque ella puso una sobre el tema de discriminación racial, y nosotros la pusimos sobre el tema del anticomunismo. Porque alguien que dice que le peguen un tiro a la cabeza y que lo boten a un río, que eso es como lo normal y que hay que hacer, es lo que hemos denunciado. Además, denunciamos el genocidio de miles de compañeras y compañeros por la única razón de ser de la izquierda o Unión Patriótica", expresó Caycedo.

Y tiene segunda parte pic.twitter.com/zcDvhVpaXu — Nina Jimena (@jimenaoro) September 27, 2022

Hemos puesto una demanda distinta a la que puso la vicepresidenta, porque ella puso una sobre el tema de discriminación racial, y nosotros la pusimos sobre el tema del anticomunismo. FACEBOOK

TWITTER



Para él deben primar los derechos fundamentales y las garantías de toda persona independiente de sus posturas políticas, por lo cual considera que lo que hizo Luz Fabiola Rubiano "es un delito que no puede pasar impune", y para eso hay una audiencia a la que citó la Fiscalía en noviembre.



Hasta el momento, la cita para imputación de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado contra la procesada, por el caso de la vicepresidenta, está agendada para el 25 de noviembre de este año a las 2:00 de la tarde.



(Le sugerimos: ¿Qué le podría pasar a la mujer que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez?)



A la cita, según supo este diario, las autoridades también estuvieron analizando la posible vinculación como víctimas del proceso de colectivos que trabajan por la defensa de comunidades afro del país. Sin embargo, esto no se ha hecho oficial.



La postura de la vicepresidenta en este caso es contundente: no va a conciliar y va a irse hasta las últimas penales, pues encontró que las conciliaciones pasadas con Miguel Polo Polo, Marbelle y otras personas no sirvieron de mucho para acabar con el racismo contra la población afro.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: