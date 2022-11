Este 25 de noviembre la Fiscalía imputará cargos a Luz Fabiola Rubiano, quien en septiembre pasado tuvo palabras racistas hacia la vicepresidenta Francia Márquez.



Sus comentarios discriminatorios quedaron registrados en videos, que se constituyeron en pruebas para pedir su imputación de cargos por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.



Por estas expresiones esta mujer debe ser judicializada en el marco de la ley antidiscriminación…



¿Ya fue identificada por la Fiscalía?

¿Ya empezaron a buscarla?



¿Dónde está el fiscal Barbosa que voló con el caso del estilista Leal?



La postura de la vicepresidenta en este caso es contundente: no va a conciliar y va a irse hasta las últimas penales, pues encontró que las conciliaciones pasadas con Miguel Polo Polo, Marbelle y otras personas no sirvieron de mucho para acabar con el racismo contra la población afro.



A la audiencia de imputación, según se conoció, se estaba analizando vincular como víctimas a colectivos que trabajan por la defensa de comunidades afro del país, aunque esto no se ha hecho oficial.



De otro lado, el proceso judicial contra Rubiano tiene otro aparte con el llamado que la Fiscalía le hizo al secretario del Partido Comunista, Jayme Caycedo Turriago, por las fuertes palabras que Rubiano lanzó contra la colectividad.

