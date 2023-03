Desde finales del año pasado, la vicepresidenta Francia Márquez emprendió acciones jurídicas contra Luz Fabiola Rubiano, la mujer que en plena marcha contra el Gobierno Nacional hizo varios comentarios racistas que la tienen a pocos días de conocer si será condenada.



Rubiano, que vive en Bogotá, fue acusada por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento, por los cuales está a punto de que le llegue la hora cero para conocer la decisión de un juez, ya que este 10 de abril a las 11:30 de la mañana recibirá una sentencia tras haber aceptado que insultó a la vicepresidenta.

La historia de este caso que se volvió mediático en redes sociales -en especial por un video de TikTok-, se remonta al 26 de septiembre de 2022, cuando en la Plaza de Bolívar de Bogotá Rubiano tuvo más de un insulto contra de la dignidad y la integridad de Márquez.

Por eso, se espera que ese lunes de comienzos de abril en la audiencia programada se verifique la aceptación de cargos que hizo hace poco y se dicte sentido de fallo condenatorio.



La pena que enfrentaría es excarcelable, es decir, no la enviaría a una prisión; y en todo caso, sería calculada por un juez que tendrá que tener en cuenta los dos delitos que fueron imputados en condición de agravados. Lo mínimo que recibiría serían 16 meses, que podrían incrementarse en un tiempo indeterminado según las cuentas del Juzgado 39 Penal de Conocimiento de Bogotá, el cual tiene el proceso.



Además, ese monto se le disminuiría porque el pasado 30 de enero Rubiano se allanó a los cargos y se comprometió a dar unas disculpas públicas a la vicepresidenta.



Al ser este expediente tramitado bajo el sistema abreviado, un fiscal le leyó el escrito de acusación, ella lo revisó con su abogado y después reconoció los insultos.

Carlos Hernán Escobar, abogado de la vicepresidenta, le indicó a EL TIEMPO que "el mensaje ha sido el mismo, lo esperado con este asunto es que la justicia de verdad funcione para este tipo de procesos, en casos de delitos de odio racial. Lo esperado es que la justicia considere el resultado de estos hechos, no se aspira a nada diferente. Y que sobre todo el mensaje de la sanción sea de una alta carga simbólica en el sentido de que sea un mensaje claro".

Sus palabras están relacionadas a la postura que ha tenido Francia Márquez, quien resaltó que en este proceso contra Rubiano no estuvo dispuesta a conciliar, como pasó en los casos de Marbelle y Miguel Polo Polo, personas que tuvieron que salir a retractarse en redes sociales por comentarios y falsas acusaciones hacia ella.



"En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, dijo la alta funcionaria en octubre del año pasado.

