El Juzgado 39 Penal de Conocimiento de Bogotá compartirá este lunes la condena en contra de Luz Fabiola Rubiano, quien el año pasado insultó a la vicepresidenta Francia Márquez con palabras racistas.



Que fue condenada se conoció a finales de agosto, sin embargo este 11 de septiembre está previsto que la juez lea el monto de la pena contra la mujer que fue imputada por la Fiscalía por los delitos de hostigamiento y actos de discriminación.



Esos cargos al principio no los aceptó, sin embargo, bajo el procedimiento abreviado terminó por acogerse y aceptar los insultos que emitió contra la alta funcionaria, quien siempre rechazó este tipo de actos de racismo.



La pena que pidieron la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de la vicepresidenta por los dos delitos acusados es de 44,5 meses (más de tres años y medio). Sin embargo, la juez tuvo en cuenta que ella se acogió a los cargos por lo dicho el 26 de septiembre de 2022 en medio de una manifestación contra el Gobierno Nacional, y por ende la condenó a 17 meses, es decir, a un año y medio de pena.



Es de resaltar que en esta caso, el Partido Comunista también se declaró como víctima, pues en la protesta del año pasado en Bogotá, Rubiano también insultó a los comunistas.



Así las cosas, Víctor Rivera, el defensor de la procesada, dijo que ella no podría estar en la audiencia por motivos de salud, situación que también presentó hace meses en otra diligencia.



La audiencia

La juez empezó por hacer un recuento de lo que pasó en 2022 durante la manifestación, para luego pasar a leer qué se entiende a nivel penal por discriminación y hostilidad. "Del análisis de los hechos referidos se entiende que las conductas punibles son un hecho evidente, de acuerdo a los elementos probatorios puestos por la Fiscalía, que fue Luz Fabiola Rubiano la que hizo manifestaciones de odio contra Francia Márquez, la población afro y un grupo político determinado", dijo la juez.

Para la togada, con sus palabras Rubiano fue más allá de la libre expresión, pues quebrantó la dignidad humana al pasar al terreno de las ofensas contra la vicepresidenta por su color de piel y su raza.



Al finalizar la audiencia, la juez dijo que su análisis iba a partir desde los 24 meses de prisión y los 26,66 salarios mínimos mensuales vigentes de multa, aunque hizo la salvedad que tenía que ser rebajada porque Rubiano se allanó a cargos. Así las cosas, la pena impuesta fue de 17 meses (un año y medio), y una multa de 13,33 salarios mínimos vigentes, como autora responsable de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación. La pena, cabe resaltar, es excarcelable, por lo que la condenada no tendrá que irá a parar a una prisión.



Ante la sentencia, ni la Fiscalía, ni el abogado de Márquez, ni el Ministerio Público y ni el abogado defensor interpusieron recurso de apelación. La excepción fue la del penalista Felipe Valencia, quien como representante del Partido Comunista apeló al no estar de acuerdo con que el despacho no hubiera tenido en cuenta sus consideraciones.



En todo este proceso contra Luz Fabiola Rubiano, el mensaje de la vicepresidenta fue obtener justicia y una pena simbólica con la que se refleje que este tipo de violencia racista debe erradicarse en el país.



