Cerca de un año después de haber cometido actos racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez, Luz Fabiola Rubiano fue condenada por una jueza de conocimiento de Bogotá, quien anunció el sentido de su fallo, pero pospuso el anuncio sobre cuál es el monto de la pena a pagar.



Esa cantidad será fijada en una nueva audiencia por el Juzgado 39 de la capital el próximo 11 de septiembre, cuando se tendrá en cuenta los 44,5 meses (más de tres años y medio) de pena que pidieron la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de la vicepresidenta por los dos delitos acusados: hostigamiento y actos de discriminación.



Es de recordar que Rubiano fue condenada por unas manifestaciones que le hizo al medio digital Diáspora Social el 26 de septiembre del año pasado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Ese día estaban citadas varias personas para protestar en contra de algunas políticas del presidente Gustavo Petro, sin embargo Rubiano empezó a decir ante la cámara varios insultos que la llevaron a ser judicializada por la Fiscalía.



Luz Fabiola Rubiano. Foto: Archivo particular

"Los elementos de prueba dan cuenta de que la hoy procesada emitió declaraciones ante varias cámaras y medios de comunicación en contra de la dignidad y la integridad de la Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, la comunidad afrodescendiente e integrantes del Partido Comunista Colombiano", se explicó desde el ente acusador horas después del hecho.



El mismo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, repudió que esto haya sucedido, al igual que lo hicieron el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez.



"En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, dijo la alta funcionaria un mes después del hecho.



Fabián Idárraga, el hombre que amenazó a la vicepresidenta Francia Márquez a través de un correo. Foto: Archivo particular y Archivo El Tiempo

El proceso penal contra Luz Fabiola Rubiano fue llevado bajo el sistema abreviado, y al momento de leerle los cargos en enero, ella los aceptó, trámite que fue avalado este viernes antes de conocerse el sentido de fallo condenatorio. Sobre este punto hay que tener en cuenta dos cosas: que la mujer no irá a prisión, pues son delitos excarcelables; y que por haberse allanado a lo que le imputaron tendrá una rebaja.



Es decir que la jueza comenzará a analizar el monto teniendo en cuenta lo que piden las otras partes, los 44,5 meses, y de allí empezaría a conceder beneficios jurídicos. Expertos consultados por este medio anotaron que mínimo serían 16 meses, los cuales servirán, de acuerdo a lo dicho por Márquez y su abogado, como un acto simbólico para que se destaque que no puede permitirse la violencia racial en Colombia.



Ese mensaje de no emitir expresiones intimidatorias fue recalcado esta semana por Fabián Idárraga, un joven antioqueño que fue procesado porque amenazó por correo electrónico a la vicepresidenta, y que como parte del expediente le pidió perdón a ella por lo sucedido.



Con eso, los dos capítulos jurídicos más mediáticos de violencia contra la alta funcionaria del Gobierno se acercan a su fin, y de ellos, ella espera que "de esta manera se contribuya a la reconciliación nacional que tanto necesitamos".



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

