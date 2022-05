Luis Carlos Pineda Téllez, candidato a contralor general, se comunicó con EL TIEMPO para explicar su situación sobre el artículo publicado “Tres de los aspirantes a la Contraloría tienen investigaciones en Fiscalía”, en el que se indica que le aparecen dos procesos activos en despachos de fiscales de Bogotá por prevaricato por acción.



(Le sugerimos leer: Tres de los aspirantes a la Contraloría tienen investigaciones en Fiscalía)

El nombre de Pineda lo relaciona la Fiscalía en una comunicación que le hizo llegar a Gregorio Eljach Pacheco, secretario Técnico Comisión Accidental- Convocatoria Pública Elección Contralor y al senador Jhon Moises Besaile Fayad, integrante de la Comisión Accidental que participa en el proceso con el reporte de las investigaciones halladas. Esto respondiendo a un derecho de petición del legislativo.



El Congreso en pleno es el encargado de escoger al Contralor, en el mes de septiembre de este año, y por un periodo de cuatro años.



(Lo invitamos a leer: 'No hay imputaciones en mi contra': Quiroz, aspirante a contralor)



Pineda afirma que "durante mis 15 años de ejercicio profesional no he sido comunicado y/o notificado de investigaciones, procesos o denuncias penales en mi contra".



Y señala frente a la publicación del artículo que "desconocía las situaciones que se indican".

De igual forma, indica Pineda que, no obstante, consultadas las situaciones enunciadas, corresponde a una acción adelantada "por uno de los inconformes con el proceso y la decisión fiscal de la Contraloría General de la República por causar un daño patrimonial a la Licorera del Valle durante los años 2008-2010".



(Lo invitamos a leer: En firme fallo por $ 6.305 millones por estudiantes 'fantasmas' en Sucre)



Y señala Pineda que frente a esta circunstancia, mediante fallo N° 0001 de fecha 20 de febrero de 2012 dentro del PRF No. 6 – 007-11, la Contraloría General de la República estableció un daño al patrimonio del Estado por cuantía de $39.643.607.486 proceso en el cual actúe hace 11 años en su parte inicial como Director de Investigaciones Fiscales.



Y La anterior providencia fue confirmada el 29 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, "Sección Primera, Subsección B y por el Consejo de Estado dentro del Expediente 25000234100020120053401 de 21 de enero de 2021 y Expediente 25000-23- 41-000-2013-01700-01, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el día veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020), providencias

en las que se ratifica un daño a los intereses del Estado por $39.643.607.486

y encontrando que las actuaciones de la Contraloría y sus funcionarios

fueron ajustadas a derecho".



Afirma que por su actuar "se estableció un daño patrimonial al Estado evitando una pérdida de recursos por más de 39 mi millones de pesos, situación que fue confirmada por el Tribunal Administrativo", de Cundinamarca y el Consejo de Estado.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Caso Álvaro Uribe: se va el polémico fiscal Gabriel Jaimes





- Estas son las 4 redes que siembran el terror en Catatumbo por la coca



En Twitter: @JusticiaET