El duro testimonio del papá de Colmenares, tras 10 años de su muerte

“Que digan la verdad para que haya justicia”, le pidió Luis Alfonso Colmenares a Laura Moreno y Jessi Quintero en referencia a la muerte de su hijo Luis Andrés Colmenares.



El próximo 30 de octubre se cumplen 10 años de la muerte de Luis Andrés, quien perdió la vida en medio de la celebración del Halloween. Él se encontraba con varios amigos en un exclusivo sector de Bogotá.



(Lea también: El misterio Colmenares, entrevista con el papá de Luis Andrés)

En entrevista con EL TIEMPO, Luis Alfonso Colmenares confirmó que radicaron en febrero de este año un oficio ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se pronuncien en segunda instancia por la absolución de Laura Moreno y Jessi Quintero. Ellas estuvieron con el joven la noche de los hechos.



"Estamos esperando que haya alguna decisión, yo en eso he hecho el esfuerzo de estar tranquilo, y estoy interpretando esa demora como que el Tribunal está haciendo su trabajo de manera objetiva, valorando todas las pruebas que se aportaron por las partes que intervinieron, y al final, si eso se valora así, (...) es que la decisión será distinta", dijo Colmenares al señalar que el juzgado que las absolvió no valoró todas las pruebas.



Luis Alfonso Colmenares, padre de Luis Andrés, aseguró que octubre es un mes muy difícil para ellos, "porque se vienen muchos recuerdos. Mi esposa se encierra todo el mes, y es una situación que hemos aprendido a respetar".



El 20 de febrero del 2017 el Juez Once Penal del Circuito con función de conocimiento absolvió a Laura Moreno y Jessi Quintero por los delitos de homicidio y encubrimiento.



(Por contexto, le podría interesar leer: Más de siete años del caso Colmenares sin sentencia en firme)

Laura Milena Moreno y Jessy Mercedes Quintero. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía apeló la decisión que llegó un mes después al Tribunal y hoy, según registros judiciales, está en el despacho del magistrado José Joaquín Urbano Martínez.



En el recurso de apelación, la Fiscalía pidió que se declare que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar fue producto de un homicidio, y se condene a las dos jóvenes.

Porque se vienen muchos recuerdos. Mi esposa se encierra todo el mes, y es una situación que hemos aprendido a respetar FACEBOOK

TWITTER

El caso contra las dos estudiantes que acompañaban a Colmenares en la Noche de Brujas de 2010, día cuando falleció, está a punto de cumplir tres años en el Tribunal.



Colmenares señaló una de sus grandes inquietudes: "¿Qué hizo Medicina Legal con la ropa de mi hijo?". Criticó al exdirector de la entidad, Carlos Valdés, quien, según dijo, nunca le entregó una respuesta sobre ese tema.



(Le podría interesar leer: El sentido mensaje con el que el papá de Colmenares recuerda a su hijo)



Sobre su esposa, Oneida Escobar, dijo que ella ha sufrido como nadie por este caso: "Ella me enseñó a entender que los hijos son de la mamá". Y aseguró que esa "comunicación madre hijo no se pierde jamás".



Para la familia no hay duda que la muerte de Luis Andrés fue un asesinato. "De eso no hay duda, hay pruebas que así lo demuestran", puntualizó.

Ella me enseñó a entender que los hijos son de la mamá. Y esa comunicación madre hijo no se pierde jamás FACEBOOK

TWITTER

Colmenares aclaró que una foto –que ha circulado en varios medios de comunicación y que señala que podría darle un giro inesperado al caso– ya había sido expuesta y explicada en el proceso.



"El cráneo de Luis –se ve una regleta como para medir la lesión– está en una foto de Medicina Legal. Esa es una foto del álbum fotográfico del proceso de la necropsia. Esa foto hace parte del proceso y se aportó como prueba de la Fiscalía", señaló sobre la foto .



(Por contexto, podría ser de su interés leer: Los detalles del análisis forense que refuta homicidio de Colmenares)



Dijo que, en audiencia, esa foto se expuso, y aclaró que fueron audiencias reservadas porque así lo solicitaron a las partes. En su criterio, advierte Colmenares, la foto no fue interpretada como se debía en su momento, "porque la hendidura que quedó marcada en la cabeza de Luis es del fondo de una botella, y así lo interpretó Máximo Duque en la exhumación". Pero eso nunca lo dice Medicina Legal.

"La primera persona asesinada tanto en la familia de Oneida como en la mía es mi hijo Luis Andrés. Es la primera vez, nosotros no estabamos acostumbrados a eso", dijo Colmenares, quien señaló que por eso se vieron obligados a desplazarse 15 días a Villa Nueva, La Guajira, situación que aseguró, fue aprovechada para desviar el proceso.



Entre lagrimas recordó que Luis Andrés era muy inteligente, alegre, "muy amiguero", y que siempre sobresalió en las actividades que desempeñaba.

Luis Andrés Colmenares falleció el 30 de octubre de 2010. Foto: Archivo particular

"Por eso, nos afectó tanto su crimen, porque fue en medio de una circunstancia en la que están vinculados sus mismos compañeros. Absolutamente todos, todos sus compañeros de esa noche saben lo qué pasó, y saben quién lo hizo", puntualizó.



Colmenares afirmó que la vida que les queda por vivir a su esposa, hijo y a él "no será nunca suficiente para agradecer el respaldo que nos han brindado". Y por ello, resaltó que no claudicarán: "Hasta el último día de vida, hasta que haya justicia en el caso de mi hijo".



También reiteró que el cráneo de Luis Andrés evidencia varios golpes, "que no corresponde a una caída", y que el joven recibió golpes –antes, moribundo y después de haber muerto– y que así lo señala la necropsia.

Absolutamente todos, todos sus compañeros de esa noche saben lo qué pasó, y saben quién lo hizo FACEBOOK

TWITTER

Más de nueve años después de muerto Colmenares, no hay ningún condenado por el caso de este estudiante de la Universidad de los Andes. Su familia ha insistido en que no se trató de un accidente y en que los jóvenes que lo acompañaban esa noche tuvieron responsabilidad en su deceso.



(Podría ser de su interés: Tribunal rechazó demanda de Carlos Cárdenas contra el Estado)



Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, y vinculado al proceso en 2012, fue absuelto en primera y segunda instancia por los delitos de homicidio doloso agravado en calidad de autor material y falso testimonio.



Hasta el momento solo han sido condenados tres de los testigos falsos que fueron presentados en su momento por la Fiscalía como piezas claves en el proceso: Wílmer Ayola, quien dijo que había presenciado el crimen y fue condenado a ocho años de prisión; Johnattan Martínez, condenado a casi siete, y Jesús Alberto Martínez, quien dijo que había presenciado la golpiza, terminó aceptando que había mentido y fue condenado igualmente a siete años de cárcel.

Posteriormente, este último resultó muerto dentro de la cárcel La Picota en Bogotá, mientras cumplía su condena.



Además, el 9 de abril del año pasado fue capturado Luis González Navarro, segundo fiscal a cargo de la investigación en el caso Colmenares, por supuestamente incumplir sus "deberes constitucionales de protección a una menor" víctima de abuso sexual por parte de su padre.



(También: ¿Puede reabrirse el caso Colmenares por supuesta nueva foto?)

La Fiscalía le imputó los delitos de prevaricato por acción por los hechos ocurridos en marzo de 2009 cuando González se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en Bogotá. El exfiscal no aceptó cargos y enfrentará la investigación en libertad.



REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com