El Tribunal Superior de Barranquilla, desde su Sala de Justicia y Paz, expulsó de esa jurisdicción al exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido como 'El Taladro' o 'El Patrón de la Sierra'.



Con la decisión el exparamilitar, que ya pagó pena por narcotráfico en Estados Unidos, pierde los beneficios de la desmovilización y tendrá que pagar la pena completa por sus delitos.

En la decisión de 154 páginas el Tribunal relaciona los testimonios de las víctimas del exparamilitar que siguió delinquiendo tras su desmovilización e incluso días antes de su extradición a Estados Unidos.



Una de las víctimas relató que fue víctima de abuso sexual en enero de 2008, cuatro meses antes de que fuera extraditado a EE. UU. y dos años luego de haberse desmovilizado y comprometido a no volver a delinquir.

Hernán Giraldo fue uno de los grandes artífices de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

“Tenía 15 años, yo llegué a Santa Marta y ahí me encontré a una mujer, ella me pidió que me quedara con ella haciendo los oficios de la casa y cuidando a los niños y las niñas, y ella a cambio me ayudaba con los estudios, me daba vivienda y me compraba las cosas

personales que yo necesitaba. Un día sonó el teléfono, lo contesté y era él, me preguntó que quien era yo y yo le contesté que yo era la chica que hacía el aseo y cuidaba a los niños y, la mujer un día me dijo que Hernán me mandaba saludes, entonces ella siguió insistiendo con los saludes (sic), y un día yo le dije… yo no, ósea, yo no voy a hacer lo que tú me digas y ella me contestó que allá afuera estábamos vigilados y que en la casa tocaba hacer lo que ella decía o o lo que él dijera".



Y añadió: "un día entré al cuarto de ella y abrí un closet de los que había en la habitación y había dinero exageradamente…; un día ella dijo ella no va a ir hoy a la visita, vas a ir tú, tú vas a acompañarme a la cárcel hoy, entonces recuerdo que ella me dijo que para entrar allá tenemos que pasar dinero y ella había cogido una toalla higiénica y le había sacado todo el relleno y había puesto … un monto de dinero dentro de la toalla y me dijo que yo debía usar la toalla y luego encima de esa toalla poner otra toalla limpia, y entonces que ese dinero lo teníamos que pasar dentro de la cárcel. Recuerdo que me hicieron la revisión y yo estaba demasiado nerviosa pues tenía dinero en mis partes íntimas y el perro y el perro estaba súper desesperado mujer me pasó las manos por todo mi cuerpo, y ella dijo pabellón justicia y paz… primera vez que yo lo tenía de frente y … el empezó a quitarme la ropa y tuvo relaciones conmigo en esa cama que había ahí y recuerdo que yo lloraba y pensaba que se iba a morir encima mío y a mí se me salían las lágrimas y yo solo decía Dios mío ayúdame porque éste hombre se va a morir encima de mí, ósea yo no entendía nada de esa parte porque nunca la había vivido, y entonces recuerdo que él terminó de hacerme el acto sexual y yo me envolví en la sabana y entré al baño y empecé a ducharme”.



La víctima relató que por los abusos del expara, que hoy está en la cárcel de Itagüí, llegó a pensar en quitarse la vida.​ Para la época tenía 15 años.



La Fiscalía documentó cuatro casos que aparecen en el expediente que llevó a la expulsión del expara de la justicia transicional.



"Se precisó que varias menores de edad presuntamente fueron llevadas a los establecimientos carcelarios de Barranquilla y Antioquia, donde estuvo recluido Giraldo Serna. Estos hechos habrían ocurrido entre los años 2007 y 2008. Al respecto, se adelantan investigaciones en la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos", señaló el director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg Rueda.

Facebook Twitter Linkedin

Disidentes y paramilitares se disputan el Cauca. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otra víctima que tenía 12 años para la época de los hechos señaló: "Ya después que lo capturaron a Hernán Giraldo Serna nos fuimos para Medellín a La Ceja Antioquia a una casa nos recibió el hijo de Hernán Giraldo de nombre Daniel le decían Grillo, ahí nos quedamos varios meses mientras que estuvo preso en una finca, allá tenia piscina, restaurante, habitaciones no era celda, ahí fue donde ella sacó el documento que mi papá le firmó donde nos había dejado a cargo de ella, y con ese ingresábamos a la cárcel a visitar a Hernan Giraldo Serna, allá en las visitas siempre que iba abusó de mí, a mí siempre entraban a un cuarto con él , Noralba se quedaba con Yuleidis afuera,

a mí me tocaba obligada permanecer en el cuarto con él hasta que se acabara la visita. Ingresábamos como a las 9 de la mañana y salíamos como a las 4 de la tarde, yo tenía en mente que tenía que dejarme, no gritar, nada, ahí estaban todos los jefes de las

autodefensas. Ese señor duró ahí como un mes, y fue cuando lo mandaron para la cárcel de Itagüí, luego nosotras nos mudamos para Itagüí también, en arriendo, y ese señor le daba a Noralba para el arriendo, comida, siempre iba Daniel a llevarle la plata a Noralba".



Y una cuarta víctima que tenía 14 años e inclusó termió embarazada denunció que luego de denunciar a la Fiscalía fue intimidada por el exparamilitar.



"El día 24 de julio de 2021, posterior a eso, el día antes, el día 23, el viernes por la noche, el señor Hernán Giraldo se comunica conmigo a través de video llamada y en el cual yo le manifiesto , en la conversación yo le manifiesto que la Fiscalía ya tenía conocimiento

de mi caso y de los hechos que habían sucedido, pues yo había dado mi narración de los hechos y quería que él lo tuviera en conocimiento pues para que no fuera a tomar por sorpresa, a lo que él me manifiesta que por esa situación o circunstancia lo podían excluir a él de justicia y paz, que yo iba a ser la culpable de esa situación, se puso

muy furioso y me dijo algunas cosas como de que eso lo teníamos que arreglar, que igual él ya había procedido antes con su abogado, al cual yo le había firmado unos documentos en blanco, que de hecho eso si había ocurrido en el mes de mayo, el abogado fue a mi casa y yo le firmé unos documentos en blanco con firma y huella, fueron dos documentos; ese día se puso muy furioso, me dijo que teníamos

que arreglar eso, al otro día temprano, el día sábado 24 de julio me llamó temprano, a eso de las 8 o 9 de la mañana y me dice que teniendo en cuenta las circunstancias de lo sucedido yo debía asumir la responsabilidad de lo que había hecho y que ahora en adelante para el tratar de solucionar un poco la situación y que eso no le fuera a afectar tanto, lo que yo debía hacer era que si la Fiscalía me volvía a contactar pues yo le dijera que yo no estaba interesada en el caso y que yo había mentido en la versión que había dado ya anteriormente, que eso era totalmente falso, que yo a él no lo conocía y que el niño no era hijo de él", relató la víctima.



La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que excluye a Giraldo Serna fue apelada por parte de la defensa del postulado. La segunda instancia será resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

