Los puntos claves de una reforma de fondo a la Policía

Una reforma de fondo a la Policía se viene ambientando en distintos sectores tras los hechos de violencia registrados en Bogotá en las últimas horas. Analistas consultados por EL TIEMPO dan pistas de la ruta que tendrían que seguir los cambios a la institución.

La Policía tiene un pie de fuerza de 164 mil personas en el país, distribuidos en distintas especialidades y con una estructura piramidal que depende del Ministerio de Defensa.



El exministro de defensa Juan Carlos Esguerra señaló que se debe apuntar a una mayor profesionalización de los integrantes de la Policía y mejorar la capacitación.



Indicó que es fundamental reentrenar a los uniformados en servicio en temas de derechos humanos y ética en el marco de sus procedimientos diarios.



“Esta formación no solo debe ser en técnicas y tácticas policiales sino en valores. La Policía por su contacto permanente y directo con el ciudadano debe estar formada éticamente para conservar el respeto la comunidad. El respeto a la autoridad de gana y no se puede imponen”, indicó Esguerra, tras señalar que en gobierno del expresidente Juan Manuel Santos hizo parte de una comisión para analizar la Policía y plantear cambios y que allí se incluyó la profesionalización como una de las recomendaciones.



Indicó que no ve conveniente que se pase a la Policía del Ministerio de Defensa a otra cartera y recordó que desde la constituyente de 1991 se ha venido hablando del tema.



“Se ha dicho que pase al Ministerio del interior pero eso tiene un altísimo riesgo que es la politización de la Policía y de eso líbrenos Dios, yo prefiero una policía militarizada y no una politizada”. Añadió.



María Víctoria Llorente de la Fundación Idead para la Paz señaló que tampoco ve que el camino sea sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y apuntó que cree que hay que trabajar mejor en el liderazgo dentro de la institución.



“Eventualmente se podría pensar en que dependa de otro Ministerio pero esa no es la solución de fondo y que hay que mirar muy bien cómo sería ese cambio, para evitar un efecto contrario”, dijo Llorente.



Señaló que hay que fortalecer a la Policía pero no desde el punto de vista armado o logístico, como se ha venido haciendo, sino desde la capacitación de sus hombres.



“Sino se enfrenta esto de manera rápida y transparente la situación se va a ahondar este proceso de deslegitimación no se va a poder enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país”, dijo Llorente.



Otro de los puntos que se tendría que examinar es sacar a la Policía de la órbita de la Justicia Penal Militar, por ser un cuerpo de naturaleza civil



El penalista Francisco Bernate indicó que ese fuero es uno de los “temas más polémicos en el derecho constitucional”. En ese mismo sentido se pronunció el exministro Guillermo Rivera quien consideró que mediante reforma constitucional se tendría que eliminar ese fuero.



Con esa reforma todas las investigaciones relacionadas con delitos de integrantes de la Fuerza Pública, independientemente de si fueron en el marco de sus funciones, serían investigadas por la Fiscalía General y juzgadas en la justicia ordinaria.



