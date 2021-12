Con acierto, el presidente Duque ha advertido que se opondrá a que entre en vigor el polémico artículo de la nueva ley contra la corrupción que, en sentido totalmente contrario, amenaza con cárcel y retiro de personerías jurídicas a ciudadanos y organizaciones que denuncien a funcionarios públicos “y sus familiares” cuando los hechos finalmente no terminen comprobados por un fallo judicial.

“Cualquier propuesta, cualquier intención de limitar la libertad de prensa debe ser objetada, como lo mismo debe ser en el caso de pretender limitar la libertad de expresión de nuestra sociedad”, reiteró el viernes pasado el Presidente, en un claro mensaje a los conciliadores de Cámara y Senado. Esos parlamentarios tienen en sus manos la responsabilidad de atajar un peligroso mico legislativo cuya paternidad ahora nadie reconoce.



En esencia, en una norma encaminada a reforzar la lucha contra los corruptos terminó colado un nuevo tipo penal: injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos (a propósito: ¿se enteró o qué dijo al respecto el Consejo de Política Criminal?).

Sus promotores pretendían también aumentar las penas ya existentes por esos delitos –al punto de hacerlos no excarcelables– cuando los afectados tengan relación con la burocracia oficial. Y, sin mayor justificación técnica, se incluyó una sanción de pérdida de personería jurídica para las organizaciones que difundan denuncias que no sean comprobadas por la justicia.



Esto, en momentos en que en todo el mundo hay una tendencia a despenalizar las conductas de injuria y calumnia en aras de la libertad de prensa y de expresión, sin que esto implique que desaparezca la posibilidad de una demanda civil de los afectados.



La necesaria rectificación del Congreso a través de los conciliadores, la objeción presidencial si lo primero no ocurre y, finalmente, una demanda ante la Corte Constitucional son los caminos que quedan para atajar la ahora llamada ‘ley mordaza’.

Y destacando de nuevo el inequívoco mensaje del Presidente en este asunto, es imperioso revisar qué está pasando con el liderazgo del Ministerio de Justicia y el del Interior en el trámite de leyes claves en el Congreso.



El proyecto en el que se coló el mico es de autoría del Gobierno. Pero en los debates nunca se vio a ningún ministro ni alto funcionario oponiéndose al polémico artículo 68 ni llamando al Congreso a no incurrir en lo que algunos juristas califican como un caso de legislación en causa propia.



La autonomía de poderes es sin duda una de las bases de la democracia. Pero el Gobierno tiene el deber de tratar de atajar, y de denunciar, los goles que en beneficio de unos pocos suelen aparecer en el mar de proyectos que cada legislatura llegan al Congreso. El presidente Duque lo está haciendo hoy. Pero en todo este tiempo, y más aún cuando estallaron las denuncias de las asociaciones de medios, ¿dónde estuvieron los ministros?

