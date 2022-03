Un juez de Bogotá no avaló el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Carlos Mattos Barrero que establecía que el empresario aceptaba los cargos imputados por sobornar a funcionarios judiciales y obtenía una reducción de su condena.



Según la negociación firmada entre las partes, Mattos Barrero recibiría una reducción de la tercera parte de la pena. Así las cosas, pagará una pena de 56 meses de prisión. Además se comprometía a pagar una multa de 93 millones de pesos y a cumplir una inhabilidad de 53 meses para ocupar funciones públicas. Igualmente, tal como lo reveló EL TIEMPO, entregaría un millón de dólares para reparar a la víctima.

Mattos es procesado por acordar el pago de dinero a funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables a los intereses de su empresa, que tenía una disputa con la casa matriz de la firma de carros Hyundai.



La Fiscalía le imputó a Mattos Barrero en octubre de 2018 los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y dos casos de cohechos por dar u ofrecer en calidad de autor y determinador.

Las razones del juez

Antes de dar a conocer la decisión, el juez dijo que el periodista Gonzalo Guillén, quien no fue reconocido como víctima, presentó una demanda de acción popular. Sin embargo, dijo que no hay ninguna medida cautelar que impida avanzar en el trámite de la diligencia.



El despacho consideró que los acuerdos de la Fiscalía y los procesados no atan a los jueces, que deben garantizar que estos se ajusten a las normas vigentes, que no se afecten garantías fundamentales y se cumpla la reparación de las víctimas.



El juez consideró que el hecho de que Mattos Barrero entregue medio millón de dólares a la Fiscalía, que no es víctima, no afecta el preacuerdo. Indicó que, según lo manifestado por el ente acusador, el dinero será usado para la capacitación de funcionarios de la entidad.



Luego hizo referencia a lo manifestado por el representante de la Procuraduría, que indicó que no estaba claro si Mattos había logrado un incremento patrimonial al frenar, con decisiones amañadas, la decisión de Hyundai de entregar la representación de la marca en Colombia a otra empresa.



Dijo que la Fiscalía tenía que aclarar si hubo incremento patrimonial o no. Y sostuvo que ese solo hecho sería suficiente para tumbar el preacuerdo. A eso se suma, dijo el juez, que la Fiscalía y los abogados de Mattos cometieron errores al definir le pena y la multa.



Sobre la rebaja de pena indicó que la Fiscalía en el preacuerdo concedió la rebaja de una tercera parte y luego eliminó un cargo de la acusación, lo que significa un doble beneficio que no está permitido en la ley.



Añadió que tampoco resulta ajustado el monto de la multa que se le impuso. Esto porque se seleccionó incorrectamente el delito base para empezar a hacer el cálculo, lo que “compromete la legalidad” de lo acordado.



Tampoco se presentó un documento en el que se señale cómo será la colaboración de Mattos con la justicia y cuál será su papel en los procesos contra otros involucrados en la investigación. Ninguna de la partes apeló la decisión.

Lo que sigue

Tras la decisión del juez de no avalar el acuerdo, el funcionario judicial citó para el 29 de marzo a las partes para seguir con el juicio formal.



Ese día, la Fiscalía podría llegar con un nuevo acuerdo que atienda lo manifestado por el despacho, el cual en principio tendrá que discutir con los abogados del procesado y socializar con el representante de la Rama Judicial, acreditada como víctima.



De no llegar a un nuevo acuerdo, el proceso seguirá su curso, poniendo el caso en una carrera contra el reloj para evitar que prescriban algunos de los delitos.



El mismo juez del caso advirtió que en abril de 2023 empezarían a prescribir algunas de las conductas y la justicia perdería la posibilidad de procesar a Mattos por esos delitos.

El proceso no ha pasado a la etapa de juicio y con los tiempos que tiene la justicia no sería tan fácil llegar a una sentencia en trece meses.



Por ahora, el 24 de marzo, Mattos está citado en otro despacho judicial de Bogotá en donde cursa el otro proceso en su contra. Allí, la Fiscalía también presentó un preacuerdo y se espera que ese día el juez decida sobre su legalidad.



La Fiscalía examinaba anoche la situación para definir el camino por seguir.

