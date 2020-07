Los argumentos para reabrir el caso por muerte de Alejandro Pizano

EL TIEMPO obtuvo el documento, en el que el juzgado penal del circuito transitorio de Funza, revoca la medida del Juez Promiscuo Municipal de El Rosal - 19 de noviembre de 2019 . en la que negó la solicitud de la Procuraduría de reabrir la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, hijo del fallecido excontroller de la Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano.



En la decisión se ordena "a la Fiscalía que prosiga con la indagación que se sigue por la muerte violenta de Alejandro Pizano Ponce de León y de aplicación al contenido del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal en el evento en que encuentre mérito bien sea para la presentación de una solicitud de preclusión o de formulación de imputación y subsecuente acusación".

A la vez, deja abierta la posibilidad de que en caso de decidir nuevamente hacer uso de la figura del archivo se atenga a la constitución y la ley en temas como las garantías para todas las partes interesadas en el proceso.



(Le podría interesar: Juez niega reabrir investigación por muerte de Alejandro Pizano).



Alejandro Pizano, habría ingerido de forma accidental - el 10 de noviembre de 2018 - una botella de agua saborizada que tenía cianuro.

Las precisiones del juzgado

De acuerdo con el Juzgado de Funza, haber ordenado el archivo del caso, por parte de la Fiscalía General, por la muerte de Alejandro Pizano, "vulnera el ordenamiento jurídico, el orden constitucional y las garantías fundamentales de las víctimas, a quienes ni siquiera se les notificó de la misma".



(Le sugerimos leer: Aplazan audiencia de reapertura de caso por muerte de Alejandro Pizano).



En un segundo punto, señala que la orden de archivar el caso se "sustentó en evaluaciones de carácter subjetivo" que fueron más allá de las facultades de la Fiscalía.

De acuerdo con el Juez de Funza, la orden de archivar la investigación tergiverzó el contenido probatorio, ya que "se trata de una investigación inconclusa", y que además tiene "inferencias y resultados e indicadores no válidos", que tuvieron que ser objeto de consideración por parte de un "Juez de Conocimiento dentro del ámbito de sus competencias y no por un Fiscal".



(Le recomendamos leer: Los cuatro días de pesadilla de la Familia Pizano).



Sustenta, que "las pesquisas no se encuentran perfeccionadas" y por tanto deben continuar.

La decisión de archivo se encuentra alejada del ordenamiento jurídico, porque la Fiscalía no tiene competencia para realizar valoraciones de aspectos subjetivos FACEBOOK

TWITTER

Reitera en la decisión que archivar la investigación por la muerte de AlejandroPizano, esta alejada de una valoración adecuada de elementos materiales probatorios.



"Las potestades de la Fiscalía han sido sobrepasadas en unos límites infranqueables fijados por ley y la jurisprudencia", y por ello, sustenta el Juzgado que "la orden de archivo desconoce el Principio de Investigación integral".



Otras noticias del día:



- Magistrado ya presentó ponencia en el caso de Álvaro Uribe en la Corte.



- Ni cirugía de cambio extremo salvó a capo 'Guacamayo' de la justicia.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET