A la cárcel 2 personas acusadas de comprar votos para fórmula de Cabal

El juez 27 de garantías los acusa de constreñimiento electoral y de corrupción y, según dijo, en la jornada del 11 de marzo, cuando el país eligió al nuevo Congreso, Garzón y Gutiérrez (este último contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá ) llenaban "planillas en los puestos de votación a favor de Diego Caro (candidato a la Cámara que se quemó) y María Fernanda Cabal (senadora del Centro Democrático".



En su momento, la Fiscalía no compulsó copias a la Corte Suprema para que investigara a la senadora Cabal, sobre la base de que no había evidencias de que ella estuviera enterada de los hechos. En su momento, la Congresista aseguró que no tiene nada que ver con estos hechos.

Sin embargo, el delegado de la Fiscalía en la audiencia manifestó que "desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos".



También dijo que Gutiérrez y Garzón tenían un grupo de WhatsApp en el que estaban incluidos varios de los profesores a los que presionaban.



Sobre Gutiérrez, el representante del organismo investigador dijo puntualmente: "En su condición de contratista de la Secretaría de Integración Social, y aprovechando eso, exigió y obligó a unas profesoras para que apoyaran con su voto y el de sus familiares, amigos o vecinos la candidatura de María Fernanda Cabal, al Senado, y a Diego Caro, a la Cámara de Representantes".



REDACCIONES PAZ Y JUSTICIA.