Lío con predio de exsenador Otto Bula sigue dilatando su preacuerdo

Una vez más se aplazó la audiencia en la cual la justicia tenía que definir la suerte del preacuerdo del exsenador Otto Nicolas Bula con la Fiscalía, procesado por el caso Odebrecht.

Aunque la audiencia estaba programada para la tarde de este jueves, fuentes cercanas al proceso señalaron que aún no se ha concretado la entrega de un predio con el que Bula pretende reparar por sus delitos. El excongresista, como parte del preacuerdo, sería condenado a cinco años y seis meses de cárcel y devolvería una finca en Montería avaluada en 6.600 millones de pesos.



Atendiendo jurisprudencia de la Corte Suprema,, ese acuerdo no ha sido avalado a pesar de que se ha presentado ante jueces desde noviembre del 2017, pues no se ha concretado la entrega de la mitad de lo apropiado ilegalmente por Bula.



Esto, porque la finca que ofrecía no aparecía a nombre de Bula, sino de integrantes de su familia y además había sido ocupada con fines de extinción de dominio por la misma Fiscalía.



Sumado a esto, el predio La bomba, a juicio de la Contraloría, no vale lo que dice Bula y “tampoco tiene vocación reparadora”.



La Fiscalía desde entonces ha levantado las medidas cautelares del inmueble para facilitar su entrega como parte de la reparación.



En su momento el fiscal Ad hoc Leonardo Espinosa cuestionó ese preacuerdo y ordenó investigar a los fiscales que lo suscribieron.



Las partes pedirán hoy un nuevo aplazamiento para terminar el proceso administrativo y tener a disposición de las autoridades la finca del exsenador, pieza clave en el caso Odebrecht y quien ha entregado información contra varios de los procesados por ese escándalo de corrupción.



Solo cuando se culmine ese proceso se pedirá a la justicia una nueva audiencia para presentar la negociación.



Justicia