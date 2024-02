Líder de la barra ‘Los del Sur’, condenado por delito de aborto sin consentimiento

El líder de la barra ‘Los del Sur’ e integrante de la banda de música Tr3s de Corazón Andrés Felipe Muñoz Lara fue condenado por el Tribunal de Medellín por el delito de aborto sin consentimiento.

La abogada representante de la víctima le indicó a El Colombiano que la audiencia se realizó a las 10:30 de la mañana de este miércoles 14 de febrero y que los magistrados de la Sala Penal decidieron revocar el fallo de primera instancia en el que lo habían declarado absuelto.



Por lo tanto, el Tribunal lo encontró culpable y ahora están a la espera de que se emita una nueva sentencia donde se determine la condena.



“Se hizo justicia después de seis años” dijo la apoderada.



Cabe recordar que el caso se dio debido a una denunció de Milena Uribe, quien informó que el 31 de diciembre de 2017 sostuvo una relación sexual con Muñoz y quedó embarazada.



Luego, el 3 de febrero de 2018, se encontraron para ir a acompañarla hasta la Clínica Las Vegas para un examen médico y, de acuerdo con Uribe, el hombre le dijo que no podía tener ese hijo y se ofreció a costear un viaje para que interrumpiera el embarazo en el exterior.



Milena siempre indicó que no iba a practicarse un aborto y luego de encontrarse y realizarse el examen decidieron esperar el resultado en el carro. Muñoz llegó con un jugo destapado marca Hit de sabor tropical y ella lo tomó, pero notó que tenía un sabor extraño.



Los mensajes entregados a la Fiscalía indican que sobre las 8:03 p.m. de ese 3 de febrero él le escribió “qué pasa” y ella contestó en un audio en donde se escucha llorando: “Te juro que me voy a dar cuenta qué le echaste y te voy a cagar la vida, sos un maldito”.



Desde ese momento se adelantaron los procedimientos de denuncia y el caso fue llevado, inicialmente, por el juez Noveno Penal del Circuito y en marzo de 2022 quien emitió una sentencia en la que absolvió a Muñoz Lara. Sin embargo, la defensa de Milena apeló y este miércoles el Tribunal Superior falló a su favor.

