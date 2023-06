En la mañana de este jueves, la Policía Nacional, alertó sobre el consumo de licor adulterado - en temas de la salud de las personas - por lo que hizo un llamado de atención frente al consumo de bedidas embriagantes este fin de semana (con puente festivo), en que se celebran en varios puntos del pais las fiestas de San Pedro y San Pablo.



De acuerdo con la institución, en lo corrido de este año, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Fiscalía General y la DIAN ha incautado 38.661 botellas de licor de contrabando o adulterado (en promedio una botella cada 6 minutos).



La Policía señaló que en términos de licor adulterado, los mayores hallazgos se han materializado en Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla e Ipiales.



En esa línea, la Policía Nacional se refirió al estudio Mercado de Bebidas Alcohólicas Ilegales en Colombia, realizado por Euromonitor (investigador de mercado estratégico independiente a nivel mundial), que indicó que, de cada 100 botellas de licor existentes en el mercado colombiano, cerca de 24 son ilegales y particularmente 12 corresponden a licor adulterado.



Las autoridades también incautaron grandes cantidades de licor adulterado y estupefacientes. Foto: Secretaría de Seguridad

Frente a la problemática, en especial, las consecuencias médicas que implica la ingesta de licor adulterado, la Policía incrementó los controles en carreteras - para neutralizar el traslado del licor de mala calidad - hacia los departamentos de Tolima y Huila, teniendo en cuenta el desarrollo de las fiestas de San Juan y San Pedro



Por su parte, la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, habilitó la línea 159 para que la comunidad entregue información sobre personas dedicadas a adulterar el licor dejando en riesgo la salud de los ciudadanos.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, este año han fallecido por consumo de licor adulterado 4 personas, sin embargo, a finales del año 2022 se registraron 68 casos de intoxicación por licor adulterado con metanol que se prolongó hasta febrero de 2023, de los cuales 52 fallecieron.

Licor adulterado Foto: Policía Nacional

Recomendaciones:

Este alerta, porque cuando se consume licor adulterado - la experiencia médica ha evidenciado - se puede provocar una embriaguez más rápida, causar náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera y en el peor de los casos, la muerte.



La Policía recomienda que se verifique que la tapa no presente ningún tipo de alteración, abolladuras, desprendimientos o ausencia de los anillos o precintos de seguridad.



Inspeccione etiquetas y contraetiquetas las cuales se encuentren adheridas a la botella, estas no son fáciles de retirar y cuando esto se intenta, dejan un rastro o vestigio de pegado.



Revise que no haya partículas en suspensión en el líquido.

Con su celular constate que la información de identificación del producto, evidenciada a través del código QR que trae cada botella, corresponda a los datos impresos en las etiquetas.



Redacción Justicia:

