Libres, la gran mayoría de los vándalos

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, cumple hoy tres días con sus redes sociales en silencio a raíz de la prohibición que le impuso un juez de Bogotá como parte del proceso penal en su contra por los actos de vandalismo que protagonizó con motivo del paro y que ella misma grabó en video.

Como ella quedaron en libertad 176 de las 193 personas detenidas durante los desórdenes registrados a nivel nacional. Nueve recibieron el beneficio de casa por cárcel, y siete quedaron en prisión, incluido Ricardo Alfonso Galvis Martín , quien reconoció ser el responsable del robo de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) el 22 de noviembre en Ciudad Bolívar y que luego estrelló contra un supermercado.



Todos los judicializados siguen vinculados a procesos penales, así estén en libertad, y el fiscal general encargado, Fabio Espitia, sostuvo que el ente acusador es respetuoso de las decisiones de los jueces, que dependen de las valoraciones que hacen en cada caso. Incluso se espera que el número de personas llevadas ante la justicia aumente, pues del llamado cartel de los vándalos, que tiene 119 nombres por los que se ofrecen recompensas de hasta 3 millones de pesos, varias han hecho acercamientos para presentarse a las autoridades.



El penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes afirmó que los delitos relacionados con el vandalismo “no tienen condiciones objetivas para ser enjuiciados bajo detenciones preventivas. Cargos como daño en bien ajeno no tienen cuatro años de prisión”. Añadió que al final de los procesos, y en caso de llegar a condenas, los jueces sí podrían imponer las medidas de aseguramiento del caso para que respondan por sus comportamientos.



En esto coincidió el abogado y consultor Óscar Sierra Fajardo: aunque son reprochables los actos protagonizados por personas como Epa Colombia, estos no hacen urgente la adopción de medidas como la restricción de la libertad.



