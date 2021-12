Un revuelo político y judicial provocó la aprobación en la Cámara de Representantes de un artículo que se incluyó en un proyecto de ley anticorrupción que busca modificar el Código Penal para castigar específicamente los hechos de injuria y calumnia que se lleguen a realizar en contra de servidores o exservidores públicos.



El artículo no solo equipara las dos conductas y eleva las penas actuales para cuando la afectación se produzca a un exfuncionario, sino que permite a estas personas pedirle a un juez que suspenda o cancele la personería jurídica de la “organización comunitaria” a la que pertenezca la persona que incurrió en tales delitos.



La iniciativa, que ha sido calificada como una ley mordaza para el ejercicio de la libertad de prensa, fue aprobada semanas atrás en el Senado con algunas modificaciones sin mayor polémica y ahora depende de la conciliación entre Cámara y Senado, o bien de que el presidente Iván Duque lo objete, ya sea por inconveniencia o por inconstitucionalidad, para impedir que sea una realidad.



De hecho, ya el jefe de Estado anticipó que cualquier “amenaza” a la libertad de prensa debe ser objetada.



Pero, ¿por qué el artículo podría afectar la libertad de prensa? EL TIEMPO habló con expertos en el tema, así como con reconocidos abogados penalistas y constitucionalistas que explicaron uno a uno, los vicios que en su criterio tiene este artículo.



En primer lugar, la injuria y la calumnia son diferentes. Una cosa es hacer imputaciones deshonrosas a otra persona (injuria) y otra decir, falsamente, que alguien cometió un delito (calumnia). El primero da hoy entre 16 y 54 meses de prisión y el segundo entre 16 a 72 meses.



El artículo aprobado en Cámara propone una pena de 60 a 120 meses, es decir, hasta 10 años de prisión, a quienes, ya sea por injuria o por calumnia, “pretenda atacar y obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público denunciado hechos falsos sobre él o su familia”.

El peligro de este artículo, advierten expertos, es que podría ser usado como forma de acoso judicial a periodistas en el marco de investigaciones y publicaciones, así como para silenciar críticas a servidores públicos y la veeduría que hacen los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.



Esto, dijo la Misión de Observación Electoral, “atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra constitución garantiza desde su preámbulo y el reconocimiento de derechos como la libertad de expresión”.



El director para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, explicó que, al tratarse de un delito dirigido únicamente a sancionar injurias o calumnias ejercidas contra funcionarios, exfuncionarios y sus familias, se estaría creando una especie de fuero especial para estas personas que resulta, en su criterio, exagerado.



“Recordemos que funcionarios son congresistas y que hay congresistas que han sido condenados, relacionados con escándalos de corrupción y también sus familiares. Se abre la puerta a que cualquiera de estas personas pueda denunciar y buscar castigar periodistas que están adelantando cualquier investigación”, dijo Bock.

Otras visiones

Emmanuel Vargas de la organización El Veinte dijo que esta especie de ‘régimen especial’ dice en la práctica que la honra de esas personas es más valiosa que la de los particulares, yendo en contra de estándares jurisprudenciales que apuntan a lo contrario: que deben ser más abiertos al escrutinio de la sociedad por su rol en la sociedad.



Bock explicó que la cancelación de personería jurídica implica, en palabras sencillas, la posibilidad de cerrar un medio de comunicación. “Esto es inaudito y comparable solamente con países autoritarios como Venezuela o Nicaragua en la región”, dijo Bock para quien, de fondo, este artículo podría tener de fondo una intención de “cuenta de cobro” de los congresistas a los medios de comunicación y al trabajo periodístico.



Y Vargas señaló que el artículo es muy amplío porque puede afectar no solo a grandes medios, sino a cualquier entidad o persona jurídica que esté trabajando en una comunidad, a los medios comunitarios o las veedurías. “Busca silenciar empresas que tienen una función de guardianes de la democracia y castiga a terceros por cosas que no hicieron”, dijo Vargas quien alertó, además, de un riesgo de autocensura y quien recordó que la libertad de expresión también protege las expresiones chocantes y no decorosas.

Las personas consultadas además precisaron que la calumnia y la injuria deberían ser eliminadas del Código Penal, en atención a que los estándares intencionales apuntan a que la vía penal debe ser el último camino para dirimir controversias sobre publicaciones periodísticas, pasando primero por la rectificación, para pasar a ser un tema exclusivamente civil.



El penalista Iván Cancino dijo que el derecho penal moderno debe buscar la despenalización de estas conductas. “Eso debería ser un tema civil y constitucional y no penal porque además colapsa el sistema”, dijo el abogado quien además alertó porque el artículo puede poner en peligro la reserva de la fuente porque el periodista, para poder defenderse de una denuncia que le interponga una persona mencionada en una investigación, por ejemplo, tendría que acudir a la fuente para poder defenderse en el caso penal.



“La Constitución protege a la fuente sobre cualquier otro medio y, por lo tanto, ese artículo violaría tratados y compromisos internacionales. Es una insensatez”, dijo. De otro lado, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández señaló además que, en su criterio, este artículo es contrario a la Constitución de 1991.



“Busca amordazar a quienes denuncian y a quienes publican las denuncias sobre casos de corrupción. La calumnia y la injuria ya están penalizadas así que es innecesario y existe la posibilidad de rectificación y tutela y hay procedimientos civiles. Agravar las normas es inoportuno y una forma de evitar que se adelanten investigaciones y contrario a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos”, dijo Hernández quien precisó que es contrario al derecho a la igualdad que se castigue más severamente calumnias a servidores públicos que contra cualquier otra persona.



Esta iniciativa además se aprobó justo cuando la Corte Constitucional estudia una demanda que busca, al contrario, eliminar uno de los parágrafos del actual delito de calumnia para permitir como un eximente de responsabilidad que la persona denunciada presente pruebas de sus dichos cuando se trate de hechos de violencia sexual. Y llega cuando el Congreso tiene en trámite una iniciativa promovida desde El Veinte para frenar el acoso judicial. El futuro de la misma se conocería la otra semana.

