Así funciona la ley contra el maltrato animal

Aunque la Ley 1774 de 2016 que penaliza el maltrato animal lleva más de dos y medio de vigencia, aún hay vacíos en la norma.



En el último caso del oso de anteojos asesinado en zona rural de Saravena, en Arauca, las sanciones contra el responsable de la agresión quedaron limitadas porque el autor es un miembro de la comunidad U'wa, quienes solo se someten a las leyes indígenas.

El animal también conocido como oso andino, cuya especie se encuentra en vía de extinción, fue cazado por el nativo para el consumo de su carne. Sus restos fueron hallados en una vivienda en la vereda Playas del Bojabá, ubicada entre la Pavita y Satocá.



Martha Plazas Roa, directora general de Corporinoquia, afirmó que “este es un delito de gran magnitud que va en contra de la armonía con los recursos naturales, exigimos el respeto, cuidado y conservación por la fauna silvestre de la jurisdicción”. Corporinoquia se reunirá con la gobernadora el resguardo indígena Playas de Bojabá para definir cuál será la suerte que tomará el accionar de este habitante indígena.

¿Qué dice la ley?

La norma dice que los animales son seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.



El responsable del animal debe garantizar: Que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.



La ley afirma que proteger a animales es responsabilidad del Estado y la sociedad. Todos, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales. También deben abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores.



Sanciones: Multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Prisión de 12 a 36 meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien maltrate a un animal causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física.



La pena aumentará a la mitad a tres cuartas partes si se actúa: con sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público, valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos, cuando se cometan actos sexuales con los animales y cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.



Toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas.



ELTIEMPO.COM