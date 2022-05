En manos de un fiscal quedó la investigación formal que se abrió por el uso de una luz láser con la que se le apuntó a Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en medio del evento de cierre de campaña en el centro de Bogotá.



(En contexto: Francia Márquez señala que le apuntaron con láser durante acto de campaña)



Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que ya se adelantaron los actos urgentes para dar inicio a las pesquisas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Así mismo, la Policía Nacional aseguró que la vida de la candidata vicepresidencial no "estuvo en riesgo en ningún momento".



"Inmediatamente se presentó esta situación, fueron activados los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la candidata, cuya vida no estuvo en riesgo en ningún momento. Este tipo de dispositivos láser se han usado en distintos lugares del mundo y en varios escenarios, incluso deportivos, como también ha ocurrido en Colombia", indicaron las autoridades.



Además, la Policía indicó que "tienen un esquema de seguridad asignado de manera permanente a la candidata vicepresidencial, al igual que para las demás campañas presidenciales y vicepresidenciales".



En videos quedó registrada la reacción del cuerpo de seguridad de Márquez, que tuvo que usar escudos para proteger a la candidata mientras finalizaba su discurso en el parque de los Periodistas, a escasas cuadras de la plaza de Bolívar.



(Le puede interesar: Petro asegura que se aplazarán las elecciones; Gobierno lo desmiente)



"Este momento que estamos pasando, en donde no podemos expresarnos públicamente, es lo que nos prometemos cambiar. Vamos a cambiar esa violencia, dure lo que dure, cueste lo que cueste", dijo Márquez, y salió del escenario escoltada.

Durante la conmemoración del #DiaDeLaAfrocolombianidad, quisieron intimidarme apuntándome con un láser desde un edificio cercano. ¡No nos callarán! Nuestra lucha es y siempre ha sido contra todos los tipos de violencia que pretenden sembrarnos miedo.

¡La paz vencerá! pic.twitter.com/1KIqIiD0jD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 22, 2022

Minutos después, la candidata a la vicepresidencia se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Twitter: “Durante la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, quisieron intimidarme apuntándome con un láser desde un edificio cercano. ¡No nos callarán! Nuestra lucha es y siempre ha sido contra todos los tipos de violencia que pretenden sembrarnos miedo. ¡La paz vencerá!”.



