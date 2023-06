Laura Sarabia, la saliente jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, acudió en la tarde de este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, a declarar por el robo de varios millones de pesos que se presentó en su casa a comienzos de este año.



El encuentro entre la exfuncionaria del Gobierno Nacional y los fiscales de la Seccional Bogotá del ente acusador que asumieron el caso estaba previsto para este jueves 22 de junio, sin embargo a último momento desde el equipo de Sarabia solicitaron adelantar el encuentro.



Sobre los detalles de qué se habló en el encuentro no hay mayor información, pero en la previa ella aclaró que no tenía una gran suma de dinero en el maletín que le hurtaron a comienzos de este año.



De izq. a der.: Laura Sarabia, Miguel Ángel Del Río, Carlos Feria, Andrés Parra y Armando Benedetti Foto: Archivo EL TIEMPO, Presidencia y Facebook Laura Sarabia

Además, su abogado Jorge Mario Gómez Restrepo declaró a través de un comunicado que "en virtud de los audios revelados por la Revista Semana el día 4 de junio, en mi condición de defensor de la Dra. Laura Sarabia Torres, es importante aclarar que manifestó desde el momento de su renuncia que existían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio".



Con esto quiso referirse a los audios en los que aparece el exembajador Armando Benedetti, quien apareció haciendo fuertes señalamientos contra la entonces funcionaria de Petro.



Sobre la cantidad de plata en el maletín y los responsables del robo aún no hay nada establecido, y en ello trabajan los fiscales de la Seccional Bogotá. Se estipula que fueron entre 4.000 a 7.000 dólares que ella tenía para sus viáticos como alta funcionaria del Ejecutivo, aunque en otras versiones se habló de 150 millones de pesos.



Precisamente, la prueba del polígrafo en el sótano del Palacio de Nariño a la que fue llevada Marelbys Meza, su exniñera, se hizo porque al parecer ella era sospechosa del robo. Ese uso del polígrafo es investigado por la Fiscalía y se convirtió en otro capítulo más del escándalo que involucra a Sarabia.



Por el hurto del maletín, el ente acusador citó a declarar el pasado martes a Andrés Parra Valverde, esposo de la exjefa de gabinete. Sin embargo, este hombre que trabajó en la UTL de Benedetti -también lo hizo Sarabia- no fue. De acuerdo a declaraciones que le dio el abogado Gómez Restrepo a este medio, Parra se excusó con el derecho a la solidaridad íntima.



"La semana pasada dirigimos un derecho de petición a la Fiscalía en la que le pedíamos identificar las líneas de investigación que se tenían con relación al caso. La Fiscalía no nos respondió y se le dio traslado a la Fiscalía seccional de Bogotá, pero tampoco tuvimos respuesta. Nos enfrentamos a una declaración que compromete el nivel de solidaridad íntima que él tendría", le dijo el penalista a EL TIEMPO.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

