Durante cerca de dos horas, el coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago habló en la Fiscalía, la cual lo citó para que rinda una declaración por la prueba del polígrafo que se le practicó a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.



(Puede leer: El coronel Carlos Feria irá hoy a la Fiscalía por muerte del coronel Dávila, ¿qué dirá?)

Sus palabras fueron tomadas por funcionarios de la Delegada contra las Violaciones de los Derechos Humanos del ente acusador, la cual le preguntó específicamente sobre dos temas: el polígrafo que se le adelantó a la exniñera, quien supuestamente era sospechosa de un robo en la casa de Sarabia.



Y el otro fue los protocolos que usan en el equipo de seguridad de la Presidencia de la República para hacer uso de esta práctica, la cual en el caso concreto es materia de investigación por parte de la Fiscalía para saber si hubo irregularidades.

Facebook Twitter Linkedin

Coronel Óscar Dávila Foto: Fiscalía General y Policía Nacional

(Le dejamos: Por caso Nicolás Petro, hija de 'hombre Marlboro' llegó a declarar ante la Procuraduría)



Esta es la segunda ocasión por la que en menos de 48 horas el coronel Carlos Feria -jefe de seguridad de la Casa de Nariño- acude a las instalaciones del ente investigador, pues el martes tuvo que ir a hablar ante funcionarios de la Unidad de Vida y fiscales de la delegada para la Seguridad Territorial por la muerte del coronel Óscar Dávila, quien también trabajaba en la seguridad del Palacio de Nariño y era subalterno de Feria.



EL TIEMPO conoció que este miércoles, la respuesta del coronel a los fiscales encargados del caso del polígrafo fue que en los procedimientos se apegó siempre a la ley.



No obstante, sobre las palabras que dio a los fiscales el martes por la muerte de Dávila no trascendió mayor información, pero se conoció antes de la reunión, que para el 9 de junio -día en que se suicidó su compañero Dávila- él estaba fuera del país, acompañando al presidente en La Habana, Cuba.



(Le sugerimos: Álvaro Uribe: Recusaron a magistrado que decidirá apelación por soborno y fraude)



Por estas mismas presuntas irregularidades en el manejo que se le dio al polígrafo en el sótano del Palacio –instalaciones que ya fueron visitadas por agentes del CTI en una inspección judicial– también fueron citados a interrogatorio el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo, y el intendente Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez, poligrafista.



Dentro de este escándalo que llevó a la salida del Gobierno de Laura Sarabia y de Armando Benedetti, la ex jefa de Gabinete fue ayer al búnker de la Fiscalía a dar su versión por el robo de varios millones de pesos que estaban en su casa, empacados en una maleta.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: