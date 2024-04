Las piezas que serán claves en la acusación a Uribe y que la jueza deberá evaluar

Las cartas que se jugará la defensa del expresidente Álvaro Uribe, así como la Fiscalía y los representantes de víctimas en este expediente por fraude procesal y manipulación de testigos, no se han destapado del todo. Si bien ya hay elementos sobre la mesa que han generado discusión jurídica, será a partir de la acusación cuando cada quien revele sus posiciones.

Lo que se sabe hasta el momento es que por lo menos hay tres piezas que a lo largo de estos años que lleva el proceso han sido mencionadas. La primera es la cuestionada interceptación que durante 32 días, en 2018, se le hizo al celular del exmandatario. La Corte Suprema, que para ese momento tenía en su poder el caso, salió a explicar que se trató de un error, puesto que la escucha iba dirigida a la línea del exrepresentante Nilton Córdoba, a quien lo seguían por un caso de corrupción.

Uribe y su defensa criticaron la irregularidad de ese procedimiento, pero el tribunal lo validó diciendo que se apegó a la ley. No obstante, en la etapa de juicio podrá controvertirse ese elemento, y la juez tomará una decisión al respecto. Esta funcionaria, del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, también revisará el contenido de otra pieza, el reloj grabadora que tiene Deyanira Gómez y que desde un principio prometió entregar solo en la etapa de juicio oral.

El tercer elemento que está en el radar es lo recolectado por la Fiscalía para radicar el escrito de acusación, pues en dos ocasiones distintos fiscales habían pedido la preclusión al no hallar elementos contra Uribe. De acuerdo al ente acusador, en este llamado a juicio fueron claves los testimonios de Gómez, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, piezas que la defensa ya anticipó que revisará para saber de qué tratan.

Las cuestionadas escuchas de la Corte al expresidente

La Corte Suprema ordenó interceptar el teléfono de un congresista, en otro caso, pero terminó escuchando a Álvaro Uribe en un episodio que sigue generando debate jurídico.

Y es que entre marzo y abril de 2018, las llamadas que Uribe hizo por su celular las estuvo escuchando un analista del CTI llamado Óscar Álvarez, quien había recibido la instrucción de interceptar al excongresista Nilton Córdoba por un caso de corrupción que le seguía la Corte Suprema. Sin embargo, como lo reveló EL TIEMPO al que terminaron escuchando fue al expresidente, quien ha manifestado que eso vulneró sus derechos.

Así lo hizo esta semana cuando conoció del escrito de acusación en su contra. “Es clara la premeditación para interceptar mi teléfono, como lo acredita que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuarán”, subrayó.

Frente al episodio, la Corte Suprema salió a explicar unos días después de que el 15 de septiembre de 2018 se conociera el llamado error, que la interceptación –en la que Uribe habla con varias personas– fue legal y por eso la incluyó al proceso. Para el exmagistrado José Luis Barceló, entonces presidente del alto tribunal, “la Corte no interviene de manera ilegal, si lo hace, lo hace de manera legal como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra, expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”.

Sin embargo, pese a ese visto bueno, abogados le indicaron a EL TIEMPO que después de que se formalice la acusación, la defensa de Uribe podrá plantear la nulidad de esas interceptaciones de cara al juicio oral a realizarse en un juzgado de Bogotá.

La otra grabación

Deyanira Gómez, expareja sentimental de Monsalve, dice que tiene un reloj con contenido distinto al ya conocido en el caso.

Durante el proceso penal contra Álvaro Uribe, la grabación que a través de un reloj le hizo el testigo Juan Guillermo Monsalve a Diego Cadena en una visita a la cárcel La Picota ha servido para hablar de los supuestos ofrecimientos que el abogado le estaría dando al preso a cambio de versiones. En esa cita, en la que estuvo también Enrique Pardo Hasche –otro preso para la época– salieron elementos que han sido tenidos en cuenta no solo en el caso Uribe, sino también en el juicio contra Cadena.

Sin embargo, las víctimas, en especial Deyanira Gómez y su abogado, en los últimos años han venido indicando que cuentan con otra grabación que no le quisieron entregar a la Fiscalía de la era del exfiscal Francisco Barbosa porque desconfiaban de los agentes. Y además, advirtieron que solamente iban a sacar a flote el contenido de ese audio si el expresidente era llamado a juicio.

Tras concretarse esa etapa, Reynaldo Villalba –abogado del senador Iván Cepeda– ya anticipó que por parte del representante de Gómez, en efecto, ese elemento seguramente se le hará llegar al fiscal Gilberto Villarreal o a la juez que adelantará la audiencia. La pieza también generará un debate porque tendrá a la defensa y las otras partes al tanto de lo que contenga.

El escrito de acusación

Antes del llamado a juicio al exsenador fueron dos las negativas que dieron juezas de la República de cerrar el expediente en su contra, al hallar que había elementos para debatir en otra instancia, pues con lo expuesto por la Fiscalía no se podía inferir que Álvaro Uribe no tuviera algún vínculo delictivo.

Tras pasar por cuatro fiscales más, el proceso llegó en enero de este año a Gilberto Villarreal, delegado ante la Corte Suprema que encontró que hay elementos para llevar a juicio al expresidente, enfatizando que habría sido el determinador para cometer los dos delitos que le acusan.

Según el abogado Jaime Granados, defensor del procesado, para él será importante conocer en la acusación qué información recogió el ente acusador en los últimos meses para cambiar de postura, advirtiendo que a Villarreal ya se le acabó el plazo para investigar, y que lo que sigue es el descubrimiento de pruebas que hagan las distintas partes en este caso.

Es de recordar que distinto a la Fiscalía, la Procuraduría ha mantenido su postura de precluir el caso a favor de Uribe pese a que ha pasado por varias manos este caso que pone a un expresidente por primera vez en el banquillo de los acusados.

La postura de la Procuraduría

A propósito, esta semana tras la noticia de la radicación del escrito de acusación en Paloquemao, la procuradora Margarita Cabello resaltó que aunque los funcionarios de su entidad que han pasado por este caso son autónomos, lo que ella recuerda es que la última vez lo que pidió la entidad en las audiencias fue el cierre del proceso a favor de Álvaro Uribe.

“Hasta donde he visto, la Procuraduría General de la Nación siempre ha pedido la preclusión de la investigación, por falta de elementos probatorios sobre las situaciones fácticas fundamentales en el proceso”, dijo Cabello desde Medellín. Hasta el momento, por este expediente han pasado procuradores delegados como Esiquio Sánchez y Bladimir Cuadro, quienes ejercen la labor de Ministerio Público y también intervendrán con sus posturas en las audiencias restantes.

