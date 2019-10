Las duras críticas a la Fiscalía del juez que dejó libre a Guatibonza 

La juez 48 de conocimiento de Bogotá cuestionó la "lentitud e irresponsabilidad de la Fiscalía" en el descubrimiento de las pruebas en el caso contra el general en retiro Humberto Guatibonza y ordenó la libertad del oficial en retiro, quien se encontraba con prisión domiciliaria.

La funcionaria judicial resolvió la apelación de la decisión del juez 82, que a comienzos de septiembre negó la libertad por vencimiento de términos del oficial. Ese juez consideró que una parte importante de la demora en el avance del proceso penal se debió a dilaciones de la defensa del expolicía.



Guatibonza fue capturado en septiembre del año pasado dentro de la investigación contra una red que ofrecía servicios de interceptaciones ilegales a particulares e, incluso, a agentes de la Fuerza Pública.

Guatibonza fue inicialmente mencionado como supuesto cliente de la red de escuchas ilegales desmantelada el 4 de agosto del año pasado en Nariño y el Valle.



Al expolicía y a dos personas cercanas la Fiscalía les imputó en su momento los cargos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.



En su argumentación, la juez que ordenó la libertad inmediata del oficial en retiro para que enfrente el juicio en su contra sin ningún tipo de medida de aseguramiento, hizo fuertes cuestionamientos al ente acusador. Dijo que aunque el proceso es complejo por la gran cantidad de evidencia recaudada por la Fiscalía, esto no es sustento para mantener privado de su liberad al expolicía. "Esta es una obligación y función de la Fiscalía, que debe verificar que se haga en el menor tiempo posible", dijo la funcionaria judicial.



Y añadió que no se puede atribuir a la defensa o a la administración de justicia "la demora que está en manos de la Fiscalía".



Sostuvo que desde el comienzo la Fiscalía presentó un escrito de acusación "mal elaborado, mal confeccionado, como muchos que se presentan, porque no es el único caso que la suscrita conoce", lo que obligó a un aplazamiento, pues la juez del caso tuvo que hacer una precisiones.



Y luego, cuando se reprogramó la audiencia, se registró el cambio de fiscal que pidió una nueva prórroga argumentando "que apenas llegaba al caso y, por tanto, solicitaba el aplazamiento".



Igualmente, indicó que en el proceso la defensa se comunicó con la Fiscalía para acceder a los elementos probatorios y fueron los funcionarios del ente acusador los que retrasaron ese proceso y "faltaron a su promesa".



"No se puede hablar de una actitud dilatoria, fraudulenta o malintencionada de la defensa o del acusado", indicó la juez tras añadir que la Fiscalía tiene la responsabilidad "de disponer de fiscales, técnicos, asesores que permitan de manera coordinada y por lo menos en menos sesiones llevar a cabo el proceso de descubrimiento".



Consideró la juez que ya han pasado más de 240 días y no ha iniciado el juicio contra Guatibonza y los demás capturados, por lo que el imputado no debe continuar privado de la libertad.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com