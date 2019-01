Las cuentas pendientes que tiene Guido Nule con la justicia

Guido Nule, empresario condenado por uno de los casos de corrupción más estruendosos de los últimos años: el carrusel de la contratación en Bogotá durante la administración del también condenado exalcalde Samuel Moreno, y quien obtuvo libertad condicional a finales del año pasado, cumplió solo 7 años y 8 meses de cárcel efectiva, de los 21 años (253 meses) que le impuso la justicia.

Este polémico empresario de 44 años fue capturado, al igual que sus primos Miguel y Manuel Nule, el 11 de abril del 2011, y desde entonces estaba privado de libertad.



En el fallo condenatorio contra los empresarios Nule dice que "se apropiaron indebidamente de recursos públicos" y que "ni personal ni por interpuesta persona, devolvieron cantidad alguna al erario y en cambio sí aumentaron su patrimonio con los dineros del ilícito". Se calcula que le provocaron al Distrito un detrimento de 2,2 billones de pesos.



Tras valorar los casi 8 años que estuvo tras las rejas Guido Nule, el juzgado cuarto de ejecución de penas de Barranquilla tomó la decisión, el 28 de diciembre pasado, de concederle libertad condicional con movilidad por todo el territorio nacional, pues avaló el cumplimiento de tres quintas partes de la condena, requisito para obtener ese beneficio.



El juzgado de ejecución de penas también tuvo en cuenta una redención de 5 años de prisión de Guido Nule por haber realizado estudios y trabajos en su condición de privado de la libertad. Esos tres quintos de pena cumplidos por el polémico empresario, de acuerdo con el juzgado de ejecución de penas, equivaldrían a 12 años.



En consecuencia, a Guido Nule le quedarían por pagar 9 años de pena, de los 21 años que le dio la justicia, pero en libertad condicional, siempre y cuando no le sea revocada por alguna circunstancia. En todo caso, durante ese tiempo no podrá salir del país.



La Corte Suprema de Justicia, en el 2017, le ratificó a Guido Nule y a sus primos Manuel y Miguel Nule una condena a 19 años de prisión por por el delito de peculado por apropiación. La condena a Guido Nule de 21 años de cárcel se debe a que le acumularon otras condenas por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho.



En primera instancia los Nule habían sido condenados a 7 años, en una segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá les subió la pena a 14 años de cárcel y, finalmente, esta pena fue revocada por la Corte Suprema de Justicia al hallar que a los Nule no se les veía ninguna intención de reparar a sus víctimas. Por eso le dio 19 años de prisión a cada uno.



Los Nule, quienes fueron encontrados culpables de la apropiación de millonarios recursos en la contratación de la fase III de TransMilenio, que incluía las obras de la calle 26 de Bogotá, también fueron sentenciados a pagar una multa de 13.055 millones de pesos.



Precisamente, la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron indagaciones para establecer el estado de los pagos hechos por los Nule y evaluar si la decisión del juzgado cuarto de ejecución de penas de Barranquilla de darle a Guido Nule libertad condicional fue jurídicamente correcta.



Según Diego Muñetón, abogado de Guido Nule, "se están llevando a cabo incidentes de reparación en los juzgados 36 y 38 penales del Circuito de Bogotá".



Muñetón asegura que en la sentencia de condena no se tasaron montos por perjuicios y que las pólizas de cumplimiento de las obras fueron pagadas por la aseguradora.



Por lo pronto, avanza un proceso de extinción de dominio de los bienes de Guido Nule, que fueron previamente embargados e incautados por la Fiscalía con el fin de reparar.



"Lo más significativo es que a petición de los Nule se embargaron las acciones de la empresa Enertolima, que valen mucho", según su abogado.



Dado el impacto que tuvo la corrupción de los Nule sobre Bogotá, hay quienes consideran que la medida de libertad condicional de Guido Nule debe ser revocada.



REDACCIÓN JUSTICIA@PazyJusticiaET