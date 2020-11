Críticas a ley que declaró que abuso de menores no prescribe

Penalistas criticaron el proyecto aprobado en el Congreso que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando las víctimas sean menores de edad.

Por unanimidad, la plenaria del Senado modificó el artículo 83 del Código Penal para introducir esta figura, la cual significa que este tipo de conductas podrán investigarse y sancionarse en cualquier momento y no tendrán un límite para ello.De acuerdo con la senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano, ponente de la iniciativa, esta herramienta hace “un gran aporte en materia de justicia” al introducir la imprescriptibilidad de estos delitos.



Sin embargo la norma generó debate luego de que penalistas señalan que ya se había incluido en la ley que estableció la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad.



El penalista Francisco Bernate aseguró que: "Sería importante que nuestros congresistas se lean los proyectos que ellos mismos aprueban. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores está aprobada en el acto legislativo que aprobó la cadena perpetua".



Y añadió: "La prescripción de la acción penal se da en el máximo de pena fijado para cada delito (5,10,15 o 30 años). Si un delito tiene cadena perpetua, es imprescriptible, así de fácil".



A su turno el abogado Iván Cancino consideró que la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra menores tiene varios problemas que deben ser regulados: no puede condenarse a alguien en ausencia y jamás sobre la base de un único testimonio así sea el de la víctima.



El abogado Marlon Fernando Díaz señaló que desde el año 2007 (Ley 1719) en Colombia los delitos sexuales contra menores y el incesto tienen un término de prescripción diferente a las demás conductas punibles, pues se cuentan 20 años desde el momento en que la presunta víctima sea mayor de edad, sin que ello haya sido modificado (expresa no tácitamente) por el acto legislativo que implementó la cadena perpetua en Colombia (01/2020).



"Con esta modificación se equipararían a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra que son los únicos imprescriptibles en el país. La prescripción es una sanción al Estado como titular del ius puniendi por su negligencia e inoperancia en la investigación y juzgamiento de los delitos, y no puede desconocerse toda nuestra cultura jurídica con una medida populista que no previene ni controla la violencia sexual contra menores. Se trata de un retroceso político criminal como lo es la cadena perpetua", indicó.

