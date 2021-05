Las cámaras de los policías / Opinión

En diciembre de 2014, tras los graves desórdenes públicos en Ferguson, estado de Misuri, que siguieron a la muerte del ciudadano afroamericano Michael Brown a manos del policía Darren Wilson, la administración del entonces presidente de los EE. UU., Barack Obama, decidió jugársela por la masificación del uso de cámaras en los uniformes de los agentes en servicio.

Se trató de una estrategia costosa y compleja encaminada a coadyuvar en un objetivo fundamental para cualquier sociedad: incrementar la confianza de la ciudadanía en su policía y en los procedimientos desarrollados, a cualquier hora del día, por las fuerzas encargadas del uso legítimo de la fuerza del Estado.



Desde esa época, en Colombia empezó a discutirse la aplicación de esa medida y hubo funcionarios del Gobierno que llegaron a hablar de un plan piloto en varias ciudades. Y sin embargo, como nos pasa con demasiada frecuencia, no pasamos de los anuncios: las cámaras que no pueden ser apagadas por los policías en servicio y que registran cada minuto de su jornada siguen sin aparecer en el país, supuestamente por temas de presupuesto.



En medio de la tensa situación que se vive hoy en Colombia por el paro nacional –cuando algunos sectores utilizan la deslegitimación de la Policía como estrategia política y, también, cuando hemos visto a uniformados disparando indiscriminadamente y cometiendo atropellos contra personas desarmadas–, ¡cómo hacen de falta todos esos apoyos tecnológicos que se usan en todo el mundo para que la sociedad tenga mayor control sobre los servidores y funcionarios públicos a los que les hemos delegado la misión de hacer cumplir la ley!



Las imágenes del día a día de nuestros policías en las calles habrían sido claves a la hora de reconstruir y contarles al país y al mundo qué es lo que realmente ocurre durante los bloqueos y los operativos para recuperar el orden público. Y sin duda funcionan como impedimento, cuando no como evidencia, de conductas que violan la ley y los protocolos del uso de la fuerza.



El nuevo uniforme de los agentes colombianos, que ahora será azul, llevará por fin esos aparatos, según anunciaron en marzo el Mindefensa y el director general de la Policía.



Lo que ha pasado con el paro, pero también con casos como el de Dilan Cruz y el abogado Javier Ordóñez, demuestra que necesitamos las cámaras. Tanto para proteger a la institución de los que han montado una ‘leyenda negra’ a su alrededor como de esos que violan la ley que juraron proteger.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET