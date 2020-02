La vergüenza de la casa por cárcel para Viñas / Opinión

Hace poco más de 9 años, en la celebración de Año Nuevo en Barranquilla, el empresario Samuel Viñas protagonizó uno de los crímenes más repudiados por los colombianos. Ese día asesinó a su esposa, la diseñadora Clarena Acosta, con quien estaba en un accidentado proceso de separación.



Lo primero que hizo después de matarla fue refugiarse en una reconocida clínica mental de la ciudad. Su defensa buscaba evitarle la cárcel argumentando problemas siquiátricos en el momento de cometer un feminicidio al que precedieron múltiples episodios de violencia contra Clarena.

El primer fiscal del caso aceptó ese insólito argumento y decidió dejar a Viñas en libertad. Pero el escándalo fue tal que forzó su relevo inmediato y el envío de un equipo de peritos de Medicina Legal desde Bogotá, los cuales determinaron que el asesino estaba en pleno uso de sus capacidades mentales. Un juez lo condenó a 42 años de prisión y el país pensó que se había hecho justicia.



Pasó casi una década y de nuevo las decisiones judiciales favorables al victimario indignan a los colombianos. A días de que se cumpliera una orden de traslado de cárcel por haber sido sorprendido con lujos y beneficios indebidos en su celda de Barranquilla, Samuel Viñas Abomohor lo logró de nuevo.



Luis Coronel Molina, que estaba a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla, ordenó en los primeros días de enero que el exempresario no fuera a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, sino a un lujoso apartamento en el norte de Barranquilla en el que pagará, por ahora, casa por cárcel. Su decisión fue ratificada por el titular del despacho, Fernando Daza, y los dos argumentan un concepto de Medicina Legal que supuestamente dice que Viñas –como al principio de su proceso– no debe estar en prisión por enfermedad.



El país conoce decenas de historias de criminales condenados que por causa de polémicos conceptos médicos están pagando no casa, sino mansión por cárcel. Casos como este nos muestran que a los jueces de ejecución de penas en el país hay que pararles más bolas, pues suele pasar que cuando la justicia funciona y logra capturar y dictar sentencia contra los delincuentes, muchos logran que se les abran las puertas de la cárcel con insólitos argumentos que algunos jueces ‘compran’ sin mayor justificación.



En un país que sigue matando a sus mujeres, no puede haber peor mensaje que permitir que los victimarios, aprovechando su privilegiada posición social y los muchos huecos y vicios de nuestro sistema judicial, se salgan con la suya. Por eso, Samuel Viñas debe volver a prisión y las actuaciones de todos los operadores de justicia relacionados con este caso deben ser absolutamente esclarecidas.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresEt