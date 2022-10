Tras el asesinato a tiros del empresario Alonso Orjuela Pardo el 20 de octubre de 2016 en el norte de Bogotá, inició la disputa entre; Bertha Cecilia Rueda Bosa, ex esposa de Orjuela, tres hijos de ese matrimonio, uno extramarital y Claudia Ximena López, la última pareja sentimental del dueño de las tiendas Surtifruver, por su fortuna.



En la mas reciente decisión, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, le negó a López Rondón la impugnación de una tutela que había instaurado ante el juzgado primero de Funza. En esa decisión del despacho de Cundinamarca no se accedió a la petición de declarar la unión marital de hecho con Orjuela Pardo.



La mujer asegura que tuvo una relación de convivencia con Orjuela Pardo que incluso se extendieron hasta el día de su homicidio en Bogotá.

Los investigados del asesinato

Por el crimen de Orjuela Pardo están siendo procesados Bertha Cecilia Rueda Bosa, imputada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y Mauricio Parra Rodríguez, socio de la cadena de supermercados Sutifruver, quien habría tenido una relación sentimental con Rueda Bosa y según las investigaciones, ella lo habría convencido de ofrecer 20 millones de pesos a sicarios para cometer el crimen.



Parra es señalado de ser testaferro de las Farc, pero además, es el hombre quien en declaración jurada acusó a Rueda de haber organizado el asesinato de su esposo.



También fue investigado por el asesinato del abogado Luis Gerardo Ochoa, caso en el que también quedó la libertad.



En septiembre de 2018, el juzgado 59 de Garantías avaló la solicitud de la libertad por vencimiento de términos a favor de Rueda Bossa y el 20 de marzo de 2020, otro despacho otorgó la libertad a Parra Rodríguez. Ambos procesados se han declarado inocentes frente a los delitos que se les imputan, y, aunque gozan de libertad, siguen vinculados a la investigación.

La demanda extramarital

En registros judiciales aparece la historia del proceso que se inició en 2017.



Claudia Ximena López Rondón fue una empleada de la cadena de supermercados Surtifruver en el punto de La Sabana y quien aseguró ante el juzgado de familia de Funza que tuvo relación permamente con Orjuela, cuya duración inició en julio de 2008 y finalizó el 20 de octubre de 2016, por lo que se tendría que declarar una unión marital de hecho.



Al tener recurso jurídico, López tendría el derecho de acceder a un porcentaje de los bienes de la sociedad patrimonial con Alonso Orjuela, teniendo en cuenta lo expresado por la Ley 54 de 1990.



El juez de familia el 14 de septiembre de 2019 sostuvo que, en las evidencias y declaraciones que se recolectaron, sí existió una relación sentimental entre López y Orjuela, sin embargo, el juez negó las pretensiones de demanda para declararse una unión marital de hecho al no demostrarse una convivencia de por lo menos dos años.



Por su parte, López apeló la decisión del juez y el expediente fue remitido a la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien declaró la nulidad de todo el proceso a partir de la sentencia de primera instancia y ordenó vincular al caso a Berta Cecilia Rueda Bossa, ex pareja del fallecido.



El expediente volvió ante el juez de familia, quien volvió a negar la demanda de López, por lo que ella interpuso una tutela ante la Corte Suprema de Justicia alegando que se le estaría vulnerando su derecho al debido proceso, a la administración de justicia y la presentación de pruebas.



La tutela no prosperó y López insistió en presentar una impugnación frente a lo decidido en la Sala de Casación Civil. En segunda instancia, se confirmó el primer fallo y se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su posible revisión.



Ante ese tribunal podría darse un nuevo capítulo en la pelea por los millonarios bienes de Orjuela Pardo.

Los bienes en juego:

El 23 de octubre de 2018, el abogado de Bertha Cecilia Rueda Bosa, y de sus hijos, interpuso una demanda con efectos de liquidar la sociedad conyugal y la herencia de Orjuela. En la liquidación se incluyeron 17 partidas avaluadas en más de 7 mil millones de pesos.



Según el inventario de bienes radicado ante el el juzgado de familia en Chía, hay:

Dos predios ubicados en Llano Grande y Tolima

50% del lote 46 del Conjunto Residencial Los Nogales II

6 empresas por un valor de 1.830 millones de pesos.

Bienes que ascienden en su avalúo catastral a $5.431 millones

Una Toyota modelo 2013.

80% de una casa ubicada en la calle 90 con carrera 17 en Bogotá

