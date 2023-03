Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, mejor conocido como 'Negro Ober', fue trasladado de la cárcel Palogordo, en Santander, a una celda ubicada La Dorada, Caldas, luego de publicar un video en donde amenazaba a varios comerciantes.



En las imágenes divulgadas por el Inpec, se observa al cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos siendo sacado de su centro de reclusión.



En el video se escucha al 'Negro Ober' decir: "Nunca había estado esposado de manos y pies" y en repetidas ocasiones hace un llamado al director de la entidad penitenciaria.



Cabe resaltar que el traslado a La Dorada se dio después de que este hombre realizara varias amenazas contra comerciantes: "Lo que está quieto se deja quieto, si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, los comerciantes me la van a pagar todito, se mueren, se mueren, ahí es donde van a llorar ustedes", dijo.



En un video, alias Negro Óber habla de la captura de su esposa. Foto: Captura de video

El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Inpec dijo al respecto:.



"Frente a los hechos ocurridos el fin de semana en Girón, hemos tomado decisiones contundentes; la primera fue trasladar de manera inmediata a esta persona privada de la libertad, alias el 'Negro Ober', hacia un establecimiento de orden nacional de máxima seguridad de manera temporal al municipio de La Dorada".



Además, indicó que dio instrucciones al personal del Inpec del centropenitenciario en Caldas para evitar situaciones como las registradas en días pasados: "Estamos estudiando la posibilidad si sigue ahí o continúa hacia otro establecimiento, pero hemos dado instrucciones claras y precisas al director y a toda la guardia para evitar que se siga presentando estos hechos tan lamentables".



"También tomamos la decisión de remover del cargo al director del establecimiento de Girón, toda vez que los funcionarios públicos estamos obligados a responder por acción y por omisión", finalizó Gutiérrez.

