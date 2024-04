La pandemia de la violencia en casa / Análisis

Acosados por la embestida de la delincuencia común y el crecimiento del poder criminal de los grandes grupos ilegales, los colombianos no estamos prestando suficiente atención a los estragos de esa violencia que se cocina en casa y que solo nos preocupa con algunas absurdas tragedias –la del pequeño Dylan o la de la bebé Sara Sofía– que por algunos días ocupan los titulares de los medios de comunicación.

Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa sobre criminalidad en el país traen una alerta mayor: la disparada, en niveles del 47 por ciento, de la violencia intrafamiliar. Se trata de la disparada de un subregistro, pues diariamente son centenares los casos que no llegan a conocimiento de las autoridades. Subregistro que se explica por temor de las víctimas, por el poder económico que suele tener el victimario sobre los afectados por su violencia y, no pocas veces, porque denuncias anteriores no han servido de nada.

En los dos primeros meses de este 2024 hubo al menos 22.044 casos de violencia intrafamiliar. Son 7 mil más que en el mismo lapso del 2023 y marcan un promedio diario de 374 casos de agresiones ocurridas en casa; es decir, perpetradas por un familiar o conocido. Usualmente el padre o la figura paterna, si bien las agresiones de madres en contra de sus hijos pequeños siguen registrando cifras preocupantes.

Y es, como lo demuestra la experiencia, una violencia que no se detiene nunca en los niveles en los que inicia. Ese es el sello común de la mayoría de feminicidios –más de 600 el año pasado– que sacudieron a Colombia en el 2023. Con 109 mil casos denunciados el año pasado –el mayor registro es de 2021, en plena pandemia, con 128.336 denuncias–, prevenir y enfrentar la violencia en casa sigue siendo una tarea incumplida por el Estado y la sociedad colombianos.

Por un lado, las autoridades siguen siendo cuestionadas por las denuncias que no fueron atendidas o que no tuvieron seguimiento adecuado ni efectiva protección de las víctimas. Casos que, muchas veces, terminaron en muerte o lesiones graves de aquellas que buscaron infructuosamente la protección a la que tenían derecho.

Las cifras del Inpec hablan, con corte de diciembre de 2023, de 3.483 presos por este delito, de los que, ojo, 1.382 son reincidentes. Y otro dato que llama la atención es que hay 2.609 agresores que tienen detención domiciliaria: ¿cuántos de ellos viven en la misma casa o en cercanías de sus víctimas?

Lograr que se aplique verdadera justicia contra los violentos de muros para adentro sigue siendo, sin duda, necesario. Pero es insuficiente. Lo que todas las cifras están mostrando –pasa algo similar con las de violencia sexual– es que como sociedad y como familias tenemos enormes problemas de los que rara vez se habla y que no tienen la suficiente atención de un Estado que, como se dijo, ya está suficientemente desbordado por la criminalidad común. Lo cual no es excusa para no abordar cuanto antes el problema. Tienen acá los nuevos alcaldes otro reto frente al cual es necesario que el Gobierno Nacional, sin cálculos ni pequeñeces, ofrezca todo su concurso.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET