Sigue la declaración del Ñoño Elías en juicio por caso Odebrecht

El cuestionado exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal reconoció que en una declaración entregada a las autoridades dijo que conoció a Eleuberto Martorelli en la posesión del presidente Juan Manuel Santos en agosto de 2014.

Elías Vidal insistió en su respuesta a una pregunta del abogado de Luis Fernando Andrade, que esa declaración la dio a conocer en su momento como parte de su estrategia de defensa.



El exsenador fu citado como testigo de la Fiscalía en el proceso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Ferrnado Andrade y hoy es escuchado en la segunda sesión del juicio.Ayer ya había iniciado su declaración en el juicio con las preguntas del ente acusador y hoy responde las inquietudes de la defensa de Andrade.

Igualmente señaló hoy que no tuvo ninguna relación con los exdirectivos de Odebrecht que estaban en Colombia en 2010 y que esa empresa quería conseguir la adición de la obra a como fuera lugar.



Insistió que Martorelli le dijo que la adición Ocaña-Gamarra se buscó a petición de las exministras Ginna Parody y Cecilia Álvarez.



"Me lo dijo Martorelli", dijo el testigo tras responder a otra pregunta señalando que no había asistido a ninguna reunión para que le constara directamente lo manifestado.



Y que no le consta que las exministras le hubieran dado alguna instrucción en ese sentido a Luis Fernando Andrade.



El testigo señaló que no sabía que desde diciembre de 2012 ya estaban las condiciones para la adjudicación de la adición y que en 2013 ya existía un concepto jurídico para la viabilidad de ese proceso.



Ayer, el testigo habló de supuestas reuniones entre directivos de Odebrecht con el expresidente Juan Manuel Santos, así como acercamientos que la multinacional habría tenido incluso con funcionarios que venían desde el gobierno de Uribe.



La defensa de Santos le dijo a EL TIEMPO que lo que declaró ‘el Ñoño’ es falso, pues nunca hubo un encuentro entre Santos y Martorelli, ni este fue a la Casa de Nariño. Los abogados también afirmaron que en su momento Martorelli negó que hubiera hecho aportes a la campaña del exmandatario.

