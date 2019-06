El año pasado, el 70 por ciento de las denuncias fueron archivadas

Durante el 2018, 803.622 denuncias recibidas en la Fiscalía terminaron archivadas, equivalentes al 70 por ciento del total de 1’138.507 noticias criminales que registró la entidad.



Así lo muestra la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), según la cual la primera razón de que se archiven 45 % de los casos obedece a no haberse logrado identificar a los responsables de algún crimen.



Por ejemplo, en casos como los de robos de espejos de un carro, si en la zona no había cámaras de seguridad u otros medios, es muy difícil que pueda individualizarse a los responsables a los cuales procesar penalmente.

En casos como esos, es posible que las denuncias individuales terminen siendo archivadas por los fiscales, explicó la Corporación, aunque también puede suceder que se acumulen con otras ya no para un caso puntual sino en macroinvestigaciones sobre fenómenos, por ejemplo, como el de robo de autopartes.



Otra explicación, dijo la CEJ, puede ser una depuración natural de los casos, pues en un 34 % de los archivos figuran conductas que no se consideran delitos; por ejemplo, cuando alguien hace una denuncia penal por incumplimiento de un contrato, lo cual no está tipificado penalmente.



Como esas denuncias, hay muchas otras que llegan a la Fiscalía y que en realidad no son competencia de las autoridades judiciales.



Una tercera explicación es que no se logre encontrar a las víctimas, con un 15 % del total de los casos archivados. Sin embargo, esto es menos frecuente puesto que en gran parte de los casos los denunciantes son las mismas víctimas.



La Corporación señaló, de todas formas, que el archivo no es el cierre definitivo de una investigación, pues esta podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas. En ese sentido, “puede haber un nivel de impunidad pero también depuración natura del sistema porque si no habría más congestión”, dijo la CEJ.

Al respecto, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago comentó que los archivos pueden deberse a que haya una atipicidad, es decir que las conductas no son delitos, “pero cuando es porque no hubo dolo o no hay pruebas suficientes, no se puede acudir a esa figura y muchos fiscales están archivando en forma contraria a la ley”, señaló.



Sumado a esto, un fiscal le dijo a EL TIEMPO que debido a la gran cantidad de denuncias que se reciben a diario, y de que muchas son por conductas que no son delitos, es posible que algunas denuncias se archiven el mismo día que llegan.

Una justicia parcial no es sana para la credibilidad de la justicia. Los casos deberían poder cerrarse con carácter definitivo y no parcial FACEBOOK

TWITTER

Además, citó los casos de denuncias por amenazas, en los que si bien se debe verificar si el riesgo es real, muchas veces llegan denuncias que no corresponden al delito o, incluso, que son autoamenazas para buscar beneficios del Estado. En esos casos, señaló el fiscal, la denuncia se archiva aunque también, dijo, hace falta que los fiscales activen el aparato judicial para investigar a esas personas por fraude procesal.



De otro lado, sobre si el alto número de archivos se traduce en impunidad, el exvicefiscal general Francisco José Sintura considera que puede haber una justicia parcial que “no es sana para la credibilidad de la justicia. Los casos deberían poder cerrarse con carácter definitivo y no parcial”.



Sintura agregó que si bien un caso archivado puede reabrirse, “hay que ir al juez de garantías para que revise la decisión, y para eso se necesita contratar abogado. Por eso, muchos archivos no se controvierten, ya que las víctimas no tienen dinero para ello y los defensores públicos ya están colapsados”, concluyó.

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET