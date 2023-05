Liliana del Carmen Campo, alias La Madame, en los próximos días podrá recuperar la libertad bajo la figura de condicional; ella fue capturada en julio de 2018 señalada de inducción a la prostitución, por montar una red de explotación sexual en Cartagena.



Un juez de la República de Ibagué le concedió el beneficio a 'La Madame', por lo que podría quedar en libertad la próxima semana.



Como la libertad es condicional, Liliana deberá seguir pendiente de su proceso y de acuerdo a lo que le designe el juez, tendrá que presentarse cada 15 días o cada mes para reportar sus actividades.



Ese reporte es directo con el juez y no con los funcionarios del Inpec. Estas presentaciones - de carácter obligatorio - tendrá que realizarlas hasta que cumpla su condena de 98 meses, es decir 8 años, de los cuales cuales ya cumplió la mitad tras las rejas.



De hecho, el haber cumplido las 3/4 partes de la condena es uno de los factores por los que el juez le concedió la libertad condicional.



'La Madame', además no podrá salir del país, deberá mantener buen comportamiento, es decir, no verse relacionada con consumo de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas, no podrá portar armas o cualquier tipo de actividad que comprometa su actuar. Ninguna actividad delictiva, de incumplir, de inmediato perderá la libertad condicional y será remitida a un sitio de reclusión.

las autoridades no cuentan con pruebas de que ‘La Madame’ hubiera explotado sexualmente a menores de edad. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

La sentencia en contra de 'La Madame' la emitió el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena, ciudad en la que pasó sus primeros días de detención, en la cárcel San Diego; después en la prisión La Vega, de Sincelejo; estuvo un día en El Buen Pastor, hasta llegar a La Picaleña, ubicada en la capital del Tolima.



Precisamente en Ibagué la mujer empezó a redimir pena con actividades relacionadas con el tejido y otras manualidades.



'La Madame fue condenada por trata de personas, inducción a la prostitución y concierto para delinquir, la Fiscalía Logró demostar que ella dirigía desde Cartagena una red dedicada a l prostitución de mujeres, algunas menores de edad, con tentáculos en el exterior.



Tras su captura en julio, ‘La Madame’ está recluida en la cárcel de San Diego a la espera de una audiencia en octubre. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

'La Madame' fue capturada junto a su esposo y 16 personas más dedicadas a explotar sexualmente a mujeres a través de servicios privados y lujosas fiestas en yates o islas privadas cerca a Cartagena, aprovechando que la ciudad es un destino turistico a nivel mundial.



