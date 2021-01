La historia de los grandes e insólitos robos que han marcado al país

Este martes, la Fiscalía informó sobre la captura de los presuntos responsables de uno de los golpes delincuenciales más grandes ocurridos en la historia reciente de Colombia: se robaron 25.000 millones de pesos luego de obtener los token de seguridad bancaria de dos empresas.

Según informó el ente acusador, entre los detenidos hay un cantante de vallenato de 34 años, oriundo de La Guajira, y un alto funcionario de la gobernación del departamento de Bolívar.



(Puede leer: Él es Che Carrillo, cantante capturado por millonario robo cibernético)

Las capturas se dieron en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chia. Foto: Policía.

Su modus operandi era el siguiente: presentaban ante la entidad bancaria documentos que contenían direcciones de correo diferentes a las inscritas en el registro mercantil de las empresas afectadas.



A dichas cuentas les eran enviadas las credenciales de acceso a las plataformas que ofrecen servicios y tecnologías de la información para mantenimiento de los sistemas informáticos de las empresas, desde donde se realizaban las transferencias bancarias.



(En contexto: Robo del siglo cibernético: piratas hurtan 25.000 millones de pesos en Colombia)

Este caso se suma a la lista de los robos que han impactado a los colombianos bien sea por la cantidad de dinero que hurtaron, los objetos que se llevaron o por la insólita estrategia con la que los efectuaron. Acá recordamos algunos:

¿Robo sin perdón de Dios? Delincuentes hurtaron biblias avaluadas en 500 millones de pesos

En Bogotá se tiene registro de dos oportunidades en las que delincuentes robaron miles de biblias, incumpliendo, claro está, con el séptimo mandamiento del libro sagrado que establece una regla de oro: no robarás.



La primera vez ocurrió hace seis años. Los hechos se registraron en la madrugada del un 10 de octubre y en este entonces, el noticiero de Citytv contó que los ladrones rompieron la pared de una bodega ubicada en el barrio Galán de la capital, bloquearon las cámaras con papel aluminio y en tres camiones se llevaron más de 500 cajas que contenían alrededor de 150.000 biblias.



Al menos 15 personas ejecutaron el plan en cuatro horas y las pérdidas por el hurto, en ese momento, se calcularon sobre los 200 millones de pesos.



El otro robo de este estilo sucedió el año pasado en la localidad Barrios Unidos de Bogotá, pero la suma fue mayor. Los ladrones se llevaron un camión cargado con biblias avaluadas en cerca de 500 millones de pesos. Para que se hagan una idea de la cantidad de libros que hurtaron, el peso de la carga se estimó en cinco toneladas.



En esa ocasión, los delincuentes no se salieron con la suya. Las autoridades lograron rastrear el camión gracias al GPS que tenía instalado y así dieron con la captura de los responsables el 6 de octubre de 2020.

Recuperan cinco toneladas de biblias que habían sido robadas en Barrios Unidos Recuperan cinco toneladas de biblias que habían sido robadas en Barrios Unidos

Aunque pareciera que este tipo de cosas solo pasan en Colombia, el medio estadounidense CNN señala que la biblia está dentro de los siete objetos más extraños que se roban en EE.UU.



Y es que haciendo una búsqueda rápida en plataformas de venta online es posible encontrar que estos libros sagrados pueden llegar a costar hasta seis millones de pesos.

'El patillazo': El robo efectuado a punta de cáscara de patilla

Sí, leyeron bien. Nada de armas, solo cáscaras de patilla.



En el 2012, en Barranquilla, un particular robo se registró a las 7:05 de la mañana. Era 9 de enero, apenas estaba arrancando el año y delincuentes tuvieron como objetivo todo el cajero ubicado en una droguería ubicada al norte de la ciudad.



Cuentan los archivos de EL TIEMPO que seis hombres llegaron vistiendo uniformes de la empresa de vigilancia Videlca y tras neutralizar al vigilante, a los cuatro empleados y desconectar las alarmas, se alzaron con el cajero de una entidad financiera.



Para sacarlo del sitio usaron cáscaras de patilla con el fin de deslizar la estructura sobre el piso y llevarla así hasta el carro dispuesto para huir del lugar.



En menos de 10 minutos, se llevaron 59 millones de pesos en efectivo y pasaron a la historia como los delincuentes que efectuaron 'El patillazo', como decidieron nombrar de forma coloquial al hurto en ese momento. Increíblemente, un episodio como este ya se había registrado en esa misma ciudad cuatro años atrás.

(Le sugerimos consultar: Las modalidades de robo más comunes en Colombia)

Dejaron sin bigotes al gato de Botero

De nuevo en el 2012 los ladrones efectuaron otro golpe insólito, pero esta vez se llevó a cabo en el Parque Biblioteca Fernando Botero ubicado en San Cristóbal, al occidente de Medellín.



La víctima fue la obra 'El Gato', del maestro Botero, avaluada en 1,1 millones de dólares. Solo habían pasado dos semanas desde que la escultura fue instalada cuando se reportó que habían robado dos de los bigotes de bronce que formaban la obra.



Aunque en un inicio se contempló que los bigotes no serían restaurados, el 12 de abril de ese mismo año el restaurador Armando Arango dejó al gato completo. El trabajo fue catalogado por su creador como "una milimétrica operación realizada en tiempo récord" que comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 9:30 a.m. El procedimiento costó cerca de $3 millones de pesos.



Pese a que en ese momento se hizo un llamado para cuidar a la escultura, en años posteriores el robo se volvió a efectuar. En 2017, según cuenta el diario 'El Colombiano', al gato le robaron sus bigotes completos. Se llevaron los 14.

'El gato'. Esta obra fue donada por Fernando Botero y se encuentra en la entrada de la biblioteca del corregimiento de San Cristóbal, Antioquia. Foto: Archivo particular

Las obras de Botero suelen ser un objetivo 'jugoso' entre los ladrones. En octubre de 2002, de acuerdo a nuestro archivo, hallaron en el occidente de Bogotá, tirados al lado de unas bolsas de basura, dos cuadros del maestro que habían sido robados del Museo de Antioquia.



Un año atrás, ladrones robaron el espejo de bronce que le da el nombre a la escultura 'Mujer con espejo'.

(Puede ser de su interés: Nueve esculturas de Fernando Botero fueron vandalizadas en Medellín)

'Mujer con espejo'. Esta obra donada por Botero se encuentra en el Paseo de Recoletos en Madrid, España. Foto: 123rf

Un robo que no fue millonario y ni siquiera alcanzó a ser efectuado: el ladrón se quedó trabado en la ventana

Este caso entra en la lista de los hechos más insólitos que ocurrieron en el 2020. En agosto del año pasado un hombre intentó colarse en una vivienda de Soledad (Atlántico), en el barrio Villa Sol.



Según testigos del hecho, el ladrón vio la oportunidad para entrar a robar los elementos de valor que vio desde la calle y se arriesgó a entrar por una de las angostas aberturas de la ventana.



Pero todo le salió mal: quedó atrapado entre los barrotes, provocando alarma y risas entre los vecinos.

Así quedó atrapado el hombre en el inmueble de Soledad. Foto: Archivo Particular

(Además: Como en el Viejo Oeste: ladrones ahora roban enmascarados y a caballo)

Para terminar, por supuesto, el 'Robo del Siglo'

Seguramente muchos lo tienen presente. Más aún si vieron la serie al respecto que estrenó Netflix el año pasado. El robo ocurrió el 16 de octubre de 1994 y marcó la historia de Colombia, pues hasta el momento, ha sido el hurto de dinero en efectivo más grande en el país.



El objetivo fue el Banco de la República en Valledupar y los asaltantes fueron al menos 30 personas que se adueñaron de 24.072 millones de pesos, prácticamente la misma cifra que robaron los delincuentes capturados por la Fiscalía el pasado 26 de enero de 2021. La diferencia es que en ese entonces ellos no hackearon ninguna plataforma, sino que se metieron directamente en las instalaciones.



Fue un hurto organizado y programado, según le contó a este diario Hernán Gutiérrez, escritor del libro 'Ingenio y pobreza, el robo al Banco de la República de Valledupar'. No lo planearon de la noche a la mañana, como bien relata la producción de Netflix.



La ejecución tampoco fue corta. Los ladrones duraron 18 horas dentro de las instalaciones del banco saqueando la bóveda donde se encontraba la impresionante suma de dinero en efectivo. Ingresaron sobre las 6:15 de la mañana y salieron pasada la medianoche.



(Le recomendamos: En más de 11 millones de hogares del mundo se vio ‘El robo del siglo')



Varias cosas "curiosas" sucedieron en ese lapso y después de completar el atraco:



Antes de entrar se les varó el camión Dodge 300 con el que finalmente entraron; los asaltantes por poco se asfixian al interior de la bóveda y tuvieron que hacer huecos en las paredes para tener más aire; el policía que sirvió de cómplice se desesperó al ver que el robo tomó más horas de lo planeado y corrió a contarle a su mamá lo que había hecho.



Hay testimonios que aseguran que, luego de que los delincuentes se dieron a la fuga con el dinero, se veían por las calles billetes tirados en el suelo. Y no eran uno, ni dos, eran millones que al final del cuento no tuvieron ningún valor porque el Gobierno prohibió su comercialización, ya que solo en el Banco de la República se podían cambiar.

TBT: La casa de papel y los billetes vallenatos TBT: La casa de papel y los billetes vallenatos Este video fue publicado el 22 de julio de 2019.

A finales de 1997 se realizó el canje de los billetes que se encontraban en circulación. Al menos 18.000 millones de pesos fueron canjeados por los colombianos.



La historia, en definitiva, daba para crear una serie con una gran trama como finalmente se plasmó en 'El robo del siglo' de Netflix. Aunque lo sucedido parece sacado de la ficción, todo sucedió en la vida real en nuestro país.



Si quiere ver más detalles de este robo, haga clic acá.



¿Recuerda otro hurto que haya marcado la historia del país? Cuéntenos en los comentarios de esta nota, ¡los leemos!

ELTIEMPO.COM