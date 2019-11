'Epa Colombia' no irá a la cárcel, pero tendrá restricciones

El juez 19 de garantías decidió que Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fuera cobijada con una medida no privativa de la libertad, aunque ordenó varias restricciones contra la influenciadora.

La defensa de la procesada solicitó en la audiencia que se le impusiera a Daneidy Barrera la prohibición de redes sociales, indicando que su defendida estaba dispuesta a ejecutarla y cumplirla.



"(...) La prohibición de utilizar redes sociales y/o entablar conversación con medios de comunicación, lo que implica cerrar todas sus cuentas actuales y no volver a utilizarlas hasta que la medida cese sus efectos", dijo el juez en audiencia.



Además, la influenciadora tendrá que presentarse cada 30 días ante el juez de conocimiento. "Ello garantiza que Daneidy Barrera Rojas este siempre pendiente del curso de está actuación penal".



"¿Qué se logra con la imposición de está medida de aseguramiento no privativa de la libertad? Que Daneidy Barrera Rojas no pueda volver a incurrir en conductas punibles como las que dieron origen a este proceso penal" dijo el juez en audiencia.



Ante la decisión, la Fiscalia y la defensa se declararon conformes.El togado también impuso la caución mediante el depósito de dinero, por valor equivalente a 10 SMLV.

Daneidy Barrera es investigada por los hechos de vandalismo que ella misma publicó en sus redes sociales, y que tuvieron lugar el 22 de noviembre; durante el paro.



La Fiscalía le imputó los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Barrera no aceptó los cargos de los que la señala la Fiscalía.



Durante la audiencia, el ente acusador solicito al juez cobije con medida privativa de la libertad en cárcel, mientras avanza el proceso en su contra. La solicitud fue apoyada por la Procuraduría.



Además, el delegado fiscal aseguró que debe responder por daños tasados en 1218 millones de pesos.



De acuerdo con el relato del delegado fiscal, el pasado 22 de noviembre, hacia las 3 de la tarde, Barrera llegó a la estación de TransMilenio Molinos y, con un martillo, destruyó puertas de vidrio, dispositivos de lectura de tarjetas, máquinas de recarga automática de tarjetas y equipos de acceso a la estación.



Además, dijo el ente acusador, participó en la destrucción de otros bienes junto con numerosas personas, pintando grafitis ofensivos en paredes.

Usted, a través de la red social, estaba invitando a otras personas a que hicieran los mismos actos de destrucción que usted estaba realizando

De igual forma, dijo que Barrera aprovechó el contexto de paro del país, en el que ocurrieron disturbios, para dañar una estación de TransMilenio, imposibilitando la circulación del transporte público.



Esta semana la juez 17 de control de garantías había negado una orden de captura en su contra.



Luego de esto, la mujer compartió en sus historias de Instagram un video en el que se refirió a la situación diciendo, entre risas: "Había llorado todo el día porque dije '¿ahora dónde voy a pasar Navidad?' ¡Gracias, juez! ¡Te amo!". Este jueves, un juez negó la apelación que había presentado la Fiscalía para echar atrás la decisión de primera instancia.