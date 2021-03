Los momentos clave que marcaron la desaparición de Sara Sofía

La Fiscalía documentó en una investigación realizada en tiempo récord los momentos clave del caso de desaparición de la menor Sara Sofía, que tiene hoy ante la justicia a su mamá y su padrastro.

Un grupo especial del ente acusador inició el proceso por el delito de desaparición forzada por denuncia recibida el pasado 24 de febrero de 2021 por parte de la tía de la menor.



Ella manifestó que el día 15 de septiembre de 2020, su hermana Carolina Galván Cuesta salió de la casa supuestamente a una cita médica y no regresó. En una llamada realizada a la casa, manifestó que no quería estar más en esa casa y que después pasaría por ropa, además que dejaba a su hija porque no tenía cómo responder por ella.

En el expediente dice que la tía decide hacerse cargo de la menor. Agrega que Carolina iba esporádicamente a la casa a visitar a la niña, casi no la llamaba ni aportaba para su sostenimiento.



La tía, en las visitas que realizaba a la menor, le preguntaba que dónde estaba trabajando, dónde vivía, pero esta nunca dio información.



El viernes 15 de enero de 2021, Carolina Galván Cuesta llega a la casa de su hermana, ubicada en el barrio Roma, en el sector de Kennedy, y dice que quería pasar ese fin de semana con su hija, ya que estaba trabajando cuidando a cuatro niños y que el señor le había permitido llevarla el fin de semana. Le aseguró que regresaría el día lunes 18 de enero de 2021 para devolver a la niña, por lo que solo le llevó tres mudas de ropa.



Sin embargo, nunca regresó con la menor ni se comunicó con su hermana.



En la investigación se lee que el día 23 de enero, Carolina se comunicó con su hermana y le dijo que se iba a quedar con la niña y que pasaría por sus cosas. Pero nunca volvió a aparecer; su hermana le insistía, vía celular, que le dejara ver a la niña, para llevarla al parque, a lo que Carolina le contestó que no podía porque estaba trabajando en una casa de familia y que la menor iba con ella a ese lugar. Quedó de llevarla el 27 de enero de 2021.

En esta fecha llegó a la casa sin la niña diciendo que una señora se la estaba cuidando, que la recogería después de trabajar. En los días siguientes, la hermana la llamaba al celular, pero Carolina decía que estaba trabajando y que la iban a regañar, pero que la niña estaba bien. Esta mujer no volvió a contestar el celular.



El 29 de enero de 2021, Carolina Galván se presentó en el jardín infantil donde iba la niña en compañía de Nilson Bladimir Díaz y sus cuatro hijos, con el fin de reclamar un bono de auxilio de alimentos para la menor.



Allí fue atendida por una profesora, quien le preguntó con insistencia sobre la niñ ya que debía haberla llevado porque el bono era para la menor.



Respondió que la niña estaba con una señora que la estaba cuidando y no aportó información de la dirección de residencia, pues supuestamente no se la sabía.

Dice la investigación que en medio del desespero y la preocupación de la hermana por el paradero de la sobrina, comenzó a publicar la fotografía en redes sociales y a buscar el registro de las llamadas del celular de su suegra, en el que encontraron un número de celular del cual había llamado Carolina.



Una vez se comunican contesta una persona que se identificó como Nilson Díaz, a quien le preguntaron por Carolina y él respondió que “efectivamente sí vivió con ella, que inicialmente le ofreció la casa para ayudarle y ella le ayudaba con el cuidado de los hijos y terminaron siendo pareja”; que él trabajaba en Corabastos, además, que 15 días atrás había salido a trabajar y al regresar a la casa ya no la encontró ni a ella ni a la niña. Desde ese entonces no sabía nada de la mujer.



La hermana le preguntó por qué no habían llevado la niña el día que habían reclamado el bono al jardín, a lo que el hombre respondió que se había quedado con la dueña de la casa.

Ya para el día 19 de febrero de 2021, la tía de la menor recibe una llamada a su celular en la que le habla una mujer con acento venezolano, dice que trabaja en Corabastos en la parte externa sobre la puerta 7 como vendedora ambulante; le indica que hace 12 días había visto a Carolina con un señor que tenía 4 hijos, quien la había llevado a trabajar en la prostitución en el sector de la calle 38, que ella sabía todo lo que había pasado con la niña.



La tía de la menor se cita con esta persona sobre la avenida Primero de Mayo, frente a la entrada al barrio Roma. La ciudadana extranjera dice que conoció a la madre de la niña Sara Sofía porque un día llegó a la 'chaza' a comprarle dulces y ahí comenzaron una amistad.



Agregó que la mamá de la menor desaparecida era trabajadora sexual y que hablaba con ella casi a diario. Dijo que alrededor del 15 de febrero le preguntó por qué ella trabajaba para llevarle la plata a Nilson Díaz, el señor con quien ella estaba. La mujer dijo que ellos dos tenían una promesa.



Y luego le confesó “que ella tenía una niña de dos años, los cuales los iba a cumplir el 20 de marzo, que a la niña le dieron comida una tarde y se quedó dormida. Por la noche, cuando fueron a despertarla, la niña estaba fría y tiesa, que a ellos dos les había dado mucho miedo, que la habían llamado pero la niña no despertaba y buscaron una bolsa negra y una caja y la lanzaron al caño entre los dos”.

La ciudadana venezolana dijo que todos los días le preguntaba a ver si le decía otra cosa y siempre le decía lo mismo.



Los investigadores evidenciaron que Nilson comenzó a pagarle un pagadiario a Carolina a partir del 31 de enero, ya que donde él vivía la dueña se molestó porque le había arrendado solo para cinco personas, él y sus cuatro hijos.



Esa noche supuestamente Carolina se quedó sola a dormir y lloraba mucho y le contó que “la niña de un año se le había muerto, que ella le había dado comida y que había broncoaspirado”.



Según las declaraciones en poder de los investigadores, durante la estadía en la casa hotel durante los 15 días, iba día de por medio Nilson, quien la explotaba, pues le pedía el dinero del producido de lo que ella hacía como trabajadora sexual.



Nilson Bladimir Díaz Valenzuela manifestó, en entrevista a las autoridades, que había vivido con ella hasta el 8 de enero de 2021 y que a finales del mes Carolina se había ido con la niña, con una maleta rosada y un poquito de ropa en un costal.



Cuando le preguntan que si sabe algo de la niña, afirma que Carolina le había dicho que la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito.



Las autoridades, que ya judicializaron a la mamá de la niña y a Nilson Díaz, no han logrado hallar a la menor luego de hacer trabajo en la búsqueda en el cuerpo de agua en localidad de Kennedy, donde al parecer fue lanzado el cuerpo sin vida.



Entre tanto sigue la búsqueda, Carolina Galván Cuesta y Nilson Bladimir Díaz estarán privados de su libertad y enfrentarán el juicio por el delito de desaparición forzada agravada, el cual no aceptaron en la imputación de cargos.

