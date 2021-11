La ‘cifra oculta’ que raja (aún más) al país en seguridad y justicia

Que la gente no denuncia cuando ha sido víctima de un delito, sobre todo cuando se trata de robos, es uno de los males endémicos de nuestra justicia. No pocas veces por temor, pero las más porque simple y llanamente el ciudadano cree que no cambiará nada, esa falta de denuncia es a la vez generador y consecuencia –huevo y gallina– de una cadena de impunidad en la que los únicos que ganan son los delincuentes.

La falta de eficiencia de las autoridades lleva a muchos a optar por ahorrarse la vuelta y el papeleo judicial. Sin esa información, a su vez, Policía y justicia pierden la oportunidad de construir casos más sólidos y sacar de circulación, al menos por un tiempo, a los criminales profesionales. Y al ver que estos siguen libres, el ciudadano de a pie desconfía aún más de sus autoridades. Y vuelve a empezar el ciclo...



Se dirá que se trata de un problema de casi todos los países, incluso de los que tienen mayores recursos. Lo grave es que en Colombia, como lo mostró hace unos días la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Dane, la proporción de los que no denuncian supera el 70 por ciento, y la tendencia viene en crecimiento.



Los estadísticos la llaman la ‘cifra oculta’, un subregistro de delitos que, en nuestro caso, se suma a una altísima tasa de impunidad (también superior al 70 por ciento, incluso en los casos más graves) de los delitos que sí llegan a conocimiento de las autoridades. Son dos notas en rojo que dejan muy mal parado al país en materia de seguridad y de justicia.



A los grandes esfuerzos que hacen policías, fiscales y jueces hay que sumarle uno adicional que permita contar con datos reales de lo que pasa en las calles. Sin data confiable no es posible diseñar estrategias y políticas públicas que de verdad impacten positivamente la seguridad de todos los ciudadanos.



Un solo frente, el de robo de celulares, basta para ilustrar las enormes distancias entre la realidad y las denuncias recibidas por Fiscalía y Policía.



Entre enero y septiembre de este año, según el Ministerio de Defensa, se han denunciado en el país 260.000 casos de hurto (incluidos robos de vehículos y atracos).



Pero al mes –la fuente es Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de las empresas de telefonía celular en el país–, un promedio de 80.000 usuarios piden a los operadores que suspendan sus líneas por robo. Son casi un millón de teléfonos robados al año que, en su gran mayoría, no son objeto de denuncia. Una ‘cifra oculta’ para los registros oficiales, pero visible, y de qué manera, en la realidad de nuestras ciudades.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET