Condenan a 23 meses de prisión a hombre que atacó a perro 'Terry'

La Fiscalía General de la Nación informó que Víctor Alfonso Ríos Blandón fue condenado a 23 meses de prisión por el delito de maltrato animal que le imputó un fiscal del Grupo Gelma, adscrito a la Seccional Caldas.



"La sentencia se deriva de lo ocurrido el 19 de diciembre de 2018, cuando el procesado le causó varias heridas con arma blanca a Terry, un perro de raza Pitbull, en la vereda El Guamo de Manizales (Caldas)", explicó el organismo.

De acuerdo con la entidad, los testimonios indican que Ríos Blandón salió de su casa llamando a su madre y esta no lo atendió enseguida porque se encontraba con una vecina, la dueña del canino.



Como la mujer no le prestó atención, el hombre se enfureció y comenzó a rozar un machete en el piso y a gritar. Luego, los hijos de la vecina salieron a ver qué pasaba y dejaron la puerta abierta.



"Fue entonces cuando Terry se salió y empezó a ladrarle al hoy condenado.

De inmediato el hombre se abalanzó sobre el perro y le cortó la cara con el machete,

provocándole una gran herida en el hocico y la boca", añadió la Fiscalía.



Según recopilo la entidad, el canino tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro veterinario donde lograron salvarle la vida, aunque como consecuencia de la agresión Terry no pudo alimentarse adecuadamente durante 15 días.



El mismo organismo informó que "la condena se pudo lograr gracias al testimonio que aportó el ente acusador del médico veterinario, quien explicó las graves lesiones que sufrió Terry".



"En cumplimiento del Direccionamiento Estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien definió este delito como una prioridad, la Seccional Caldas continúa trabajando de manera contundente para judicializar a los responsables de afectar la salud e integridad de los animales".



Por último, la Fiscalía informó que, aunque el hoy condenado fue capturado el mismo día de los hechos, quedó en libertad y nunca compareció a las audiencias.



