El empresario barranquillero Julio Gerlein está en la mira de la Fiscalía General de la Nación por cuenta de la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien está pagando dos condenas en un batallón de Malambo, Atlántico.



Esta vez, el ente acusador anunció que ya se agendó una audiencia de imputación de cargos contra Gerlein por el delito de soborno en actuación penal, la cual se llevará a cabo el 19 de octubre a las 8:00 de la mañana.



"Los hechos están relacionados con las denuncias presentadas por el abogado Miguel Ángel del Río, quien en representación de Aida Merlano denunció que la excongresista habría recibido ofrecimientos económicos de estas personas para que ella guardara silencio en sus declaraciones ante la honorable Corte Suprema de Justicia", explicó la Fiscalía.



Julio Gerlein. Foto: Cortesía Zonacero.com

Gerlein es un empresario y contratista de la Costa Caribe que se graduó como ingeniero civil de la Universidad Javeriana, y que contrario a sus hermanos, no tomó el camino político sino que se dedicó al sector de la construcción, en el que fundó la empresa Valorcon a comienzos de los 90.

Gerlein, presunto financiador

Su aparición en los procesos judiciales en contra de Aida Merlano se hizo por cuenta de ella misma, pues lo mencionó dentro del escándalo de la Casa Blanca, un fortín político delictivo del Atlántico que se dedicaba a la compra de votos.



En esos hechos también aparecen mencionadas personas como Lilibeth Llinás y Arturo Char, quien precisamente fue imputado en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



Acaba de ser confirmada por la fiscalía imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del empresario Julio Gerlein y los abogados de Alejandro Char que participaron en la fuga de Aida Merlano. Empieza a moverse finalmente la justicia en el caribe. pic.twitter.com/W7IO6qMEIX — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) August 16, 2023

Volviendo a los líos judiciales de Julio Gerlein, en 2018 fue imputado por la presunta financiación ilegal a la Casa Blanca, exactamente por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes electorales.



En su momento, el ente acusador estableció que un grupo de dirigentes regionales contaron aparentemente a reclutadores electorales para comprar votos "como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícita".



En declaraciones, Merlano ha dicho que fue Gerlein el que al parecer financió su campaña al Congreso a través de corrupción electoral, la cual tuvo una maquinaria en la que este hombre le habría entregado 6.000 millones de pesos para financiar la campaña del entonces aspirante presidencial Iván Duque, situación que el exmandatario negó al asegurar que son "falacias" y "mentiras".



El escándalo de financiación en la costa dejó involucradas a más personas como los políticos Jorge Rangel, Margarita Balén, Aissar, Castro, Juan Carlos Zamora y Vicente Támara. Hasta el momento no se tiene conocimiento de un eventual juicio contra Gerlein, quien llegó a ser cercano de Merlano y a quien Aida Victoria Manzaneda -hija de la excongresista- considera como un padre.



A ese capítulo por presunta financiación ilegal se le suma la imputación que enfrentará en los próximos días, en la cual también están involucrados los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Deyong, quienes habrían visitado a Aida Merlano cuando estaba en la cárcel El Buen Pastor.

Aida Merlano en rueda de prensa tras su llegada al país. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El aterrizaje de Merlano

La excongresista Aida Merlano llegó deportada desde Venezuela luego de capitalizar una fuga desde un consultorio odontológico en Bogotá, en el año 2019. Esa vez, ella saltó con ayuda de una soga roja y huyó hasta el vecino país, donde permaneció detenida.



Tras su aterrizaje en Bogotá, que tuvo una inusual rueda de por medio, ella prometió destapar más nombres de personas que estarían involucradas en corrupción electoral en el Atlántico.



Luego de horas de charlas con fiscales durante su paso por El Buen Pastor, se conoció la decisión de la Fiscalía de agendar la imputación por presunto soborno contra el empresario Gerlein, contra quien se pedirá la medida de aseguramiento, aunque hay que tener en cuenta que por la edad -83 años- puede que no la conceda el juez de control de garantías, o por lo menos no desde una cárcel.



Sobre este nuevo llamado de la justicia, el barranquillero no se ha pronunciado, mientras que de la supuesta financiación ilegal para la Casa Blanca en 2018 se declaró inocente al no aceptar cargos.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

